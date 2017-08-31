В Карабаше объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Режим НМУ второй степени опасности действует с 12 до 19 часов 31 августа, затем до 10 часов 1 сентября будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Ожидается ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.

Также режим НМУ первой степени опасности до 19 часов 31 августа сохраняется в Челябинске и Коркино.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.