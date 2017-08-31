Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
10 чудовищных медицинских ошибок
СМИ: сестра Кейт Миддлтон беременна
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ведущий Тимур Кизяков может угодить за решетку – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:28 (мск), источник: Nakanune.ru

В Карабаше объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности

В Карабаше до вечера сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Режим НМУ второй степени опасности действует с 12 до 19 часов 31 августа, затем до 10 часов 1 сентября будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Ожидается ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.

Также режим НМУ первой степени опасности до 19 часов 31 августа сохраняется в Челябинске и Коркино.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

В региональном ГУ МЧС южноуральцам рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Елизавета Пескова покинула Россию и удалила все упоминания о работе у Джабраилова?
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь