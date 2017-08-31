В Карабаше объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности
В Карабаше до вечера сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности.
В Карабаше до вечера сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Режим НМУ второй степени опасности действует с 12 до 19 часов 31 августа, затем до 10 часов 1 сентября будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Ожидается ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.
Также режим НМУ первой степени опасности до 19 часов 31 августа сохраняется в Челябинске и Коркино.
Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.
В региональном ГУ МЧС южноуральцам рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.