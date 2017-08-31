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11:32 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области ожидается понижение температуры

Рюкзаки, тетради и школьная форма. Сегодня большинство учеников и их родителей готовы к 1 сентября. В этом году студенты и школьники, благодаря опыту прошлых лет, подбирают свой праздничный гардероб, ориентируясь на погоду.

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Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Вот уже несколько лет подряд первоклассники приходят на школьную линейку не только с рюкзаком за спиной, но и с зонтиком в руках. Какие сюрпризы приготовила погода на первый учебный день в этом году, рассказали сотрудники Волгоградского гидрометеорологического центра.

Наталья Алатырцева, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС: «Мы ожидаем похолодание, к сожалению, первого числа. Ночью и утром ожидаем осадки, понижение температуры, также усиление ветра. Ветер развернется на северо-запад. И кратковременные порывы могут быть, особенно при грозах, до 13−18 метров. Из-за фронта понижение температуры для Волгоградской области будет значительное, а для других северных областей не так заметно. Но мы ожидаем температуры до 25 градусов. Ночные температуры будут значительно ниже, в отдельных районах по северу области опустятся до 8 градусов».

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