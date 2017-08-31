В Волгоградской области ожидается понижение температуры

Вот уже несколько лет подряд первоклассники приходят на школьную линейку не только с рюкзаком за спиной, но и с зонтиком в руках. Какие сюрпризы приготовила погода на первый учебный день в этом году, рассказали сотрудники Волгоградского гидрометеорологического центра.

Наталья Алатырцева, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС: «Мы ожидаем похолодание, к сожалению, первого числа. Ночью и утром ожидаем осадки, понижение температуры, также усиление ветра. Ветер развернется на северо-запад. И кратковременные порывы могут быть, особенно при грозах, до 13−18 метров. Из-за фронта понижение температуры для Волгоградской области будет значительное, а для других северных областей не так заметно. Но мы ожидаем температуры до 25 градусов. Ночные температуры будут значительно ниже, в отдельных районах по северу области опустятся до 8 градусов».