Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Самые многодетные отцы в мировой истории
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ведущий Тимур Кизяков может угодить за решетку – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:28 (мск), источник: Новый Калининград

Власти региона разрешили проводить фестиваль «K!nRock» в сквере на Московском

Калининградский фестиваль «K!nRock 17. За мир в Русском мире!» («Калининград In Rock») пройдет в нынешнем году в месте, ставшем для него традиционным, — в сквере на Московском проспекте. Такое решение принято региональными властями — соответствующее письмо за подписью вице-премьера Александра Торбы «Новому Калининграду» предоставили организаторы фестиваля.

Как указывается в письме, в адрес врио губернатора Антона Алиханова было направлено коллективное обращение. Учитывая, что фестиваль проходит четверть века, «широко известен в нашей стране и за рубежом», «идя навстречу пожеланиям общественности и руководствуясь интересами региона, Антон Андреевич (Алиханов — прим. “Нового Калининграда”) принял решение поддержать фестиваль, — отмечается в документе. — Правительству дано поручение по оказанию помощи фестивалю в этом году и проработать вопрос о комплексной поддержке фестиваля в будущем». При этом в письме говорится о необходимости согласовать необходимые документы с администрацией Калининграда.

По информации организаторов рок-акции, «на совещании в Правительстве Калининградской области было принято совместное решение с оргкомитетом фестиваля о переносе мероприятия с 8,9,10 сентября на 15,16,17 сентября». Также в сообщении, поступившем в «Новый Калининград» из оргкомитета, говорится о то, что ранее он не мог найти общий язык с представителями администрации Калининграда. Как заявляют организаторы, мэрия «на протяжении длительного времени не согласовывала место проведения фестиваля».

«Таким образом, исчерпав все сроки ожидания, потеряв какую бы то ни было надежду на здравый смысл, а также на получениезаконного согласования места проведения предстоящего фестиваля и понимая важность для городской молодежи этого музыкального мероприятия, IV-я рок-конференции Запада России приняла текст обращения к врио губернатора региона Антону Алиханову и постановила организовать сбор подписей в поддержку фестиваля. На улицах Калининграда и в сети интернет было собрано более 4000 подписей», — говорится в сообщении оргкомитета.

«Во время фестиваля планируется проведение пропагандистских мероприятий военно-патриотической и антитеррористической направленности», — добавляют организаторы акции. Кроме того, в период проведения массового мероприятия «предполагается торговое обслуживание населения в ассортименте, допустимом действующим законодательством».

Что касается мер безопасности (их недостаточное соблюдение было главной претензией горадминистрации и полиции), в сообщении говорится о том, что «по всему периметру сквера на Московском проспекте растут деревья, являющиеся естественными противотаранными средствами», а «высота бордюра от полотна дорожного покрытия на Mocковском проспекте существенно затрудняет скоростное проникновение автотранспортных средств». Кроме того для обеспечения безопасности участников и гостей фестиваля предусматривается полное ограждение фестивальной площадки и установка «дополнительных фундаментных блоков в необходимых местах».

Напомним, что «K!nRock» («Калининград In Rock») — старейший и крупнейший рок-фестиваль на Западе России. Проводится в Калининграде с 1994-го года. Продюсером фестиваля является рокер Андрей Феоктистов, которого УМВД Калининградской области обвиняет в мошенничестве при получении гранта на проведение юбилейного концерта, посвященного 30-летию местного рок-клуба. Сам Феоктистов обвинял УМВД и администрацию Калининграда в противодействии планам провести фестиваль в сквере на Московском проспекте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Глава УФНС региона: проблема задвоенных страховых взносов еще не решена
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь