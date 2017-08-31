Власти региона разрешили проводить фестиваль «K!nRock» в сквере на Московском

Как указывается в письме, в адрес врио губернатора Антона Алиханова было направлено коллективное обращение. Учитывая, что фестиваль проходит четверть века, «широко известен в нашей стране и за рубежом», «идя навстречу пожеланиям общественности и руководствуясь интересами региона, Антон Андреевич (Алиханов — прим. “Нового Калининграда”) принял решение поддержать фестиваль, — отмечается в документе. — Правительству дано поручение по оказанию помощи фестивалю в этом году и проработать вопрос о комплексной поддержке фестиваля в будущем». При этом в письме говорится о необходимости согласовать необходимые документы с администрацией Калининграда.

По информации организаторов рок-акции, «на совещании в Правительстве Калининградской области было принято совместное решение с оргкомитетом фестиваля о переносе мероприятия с 8,9,10 сентября на 15,16,17 сентября». Также в сообщении, поступившем в «Новый Калининград» из оргкомитета, говорится о то, что ранее он не мог найти общий язык с представителями администрации Калининграда. Как заявляют организаторы, мэрия «на протяжении длительного времени не согласовывала место проведения фестиваля».

«Таким образом, исчерпав все сроки ожидания, потеряв какую бы то ни было надежду на здравый смысл, а также на получениезаконного согласования места проведения предстоящего фестиваля и понимая важность для городской молодежи этого музыкального мероприятия, IV-я рок-конференции Запада России приняла текст обращения к врио губернатора региона Антону Алиханову и постановила организовать сбор подписей в поддержку фестиваля. На улицах Калининграда и в сети интернет было собрано более 4000 подписей», — говорится в сообщении оргкомитета.

«Во время фестиваля планируется проведение пропагандистских мероприятий военно-патриотической и антитеррористической направленности», — добавляют организаторы акции. Кроме того, в период проведения массового мероприятия «предполагается торговое обслуживание населения в ассортименте, допустимом действующим законодательством».

Что касается мер безопасности (их недостаточное соблюдение было главной претензией горадминистрации и полиции), в сообщении говорится о том, что «по всему периметру сквера на Московском проспекте растут деревья, являющиеся естественными противотаранными средствами», а «высота бордюра от полотна дорожного покрытия на Mocковском проспекте существенно затрудняет скоростное проникновение автотранспортных средств». Кроме того для обеспечения безопасности участников и гостей фестиваля предусматривается полное ограждение фестивальной площадки и установка «дополнительных фундаментных блоков в необходимых местах».