Угрожают ли Молдове украинские атомные электростанции
Эколог Елена Зубкова рассуждает об экологических последствиях в случае катастрофы АЭС на территории Украины.
Эколог Елена Зубкова рассуждает об экологических последствиях в случае катастрофы АЭС на территории Украины.
Экологи Молдовы и Украины бьются с государственными институтами и частными компаниями своих стран ради спасения главной водной артерии Молдовы — Днестра. Вместе с тем, немногим более 30 лет назад в Советском Союзе случилась Чернобыльская катастрофа — пожалуй самое страшное экологическое бедствие, связанное с использованием энергии атома.
Каковы будут последствия для нашей страны, если допустить гипотетическую возможность аварии на одной из украинских АЭС? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит доктор хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии Наук Молдовы Елена Зубкова.
«Я занимаюсь тяжелыми металлами в воде и вижу периодическое увеличение отельных металлов, но точную причину этого назвать я не могу. Когда случился Чернобыль, свинец, например, повысился в воде до немыслимых концентраций. Тогда я могла однозначно сказать с чем это связано», — сказала эколог.
Атомная энергетика является дешевой и экологически чистой по своей сути, однако последствия катастрофы могут быть ужасающими, продолжает эксперт.
«Атомные электростанции — это, конечно, бич. Кроме того, все они были построены в советское время. Чистота урановых и других элементов для АЭС в Советском Союзе и Европе и США — абсолютно разные», — сказала Зубкова.