Угрожают ли Молдове украинские атомные электростанции

Источник: Sputnik.md

Экологи Молдовы и Украины бьются с государственными институтами и частными компаниями своих стран ради спасения главной водной артерии Молдовы — Днестра. Вместе с тем, немногим более 30 лет назад в Советском Союзе случилась Чернобыльская катастрофа — пожалуй самое страшное экологическое бедствие, связанное с использованием энергии атома. Южно-Украинская АЭС и Хмельницкая АЭС расположены намного ближе к Молдове, чем Чернобыль.

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Каковы будут последствия для нашей страны, если допустить гипотетическую возможность аварии на одной из украинских АЭС? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит доктор хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии Наук Молдовы Елена Зубкова.

«Я занимаюсь тяжелыми металлами в воде и вижу периодическое увеличение отельных металлов, но точную причину этого назвать я не могу. Когда случился Чернобыль, свинец, например, повысился в воде до немыслимых концентраций. Тогда я могла однозначно сказать с чем это связано», — сказала эколог.

Атомная энергетика является дешевой и экологически чистой по своей сути, однако последствия катастрофы могут быть ужасающими, продолжает эксперт.