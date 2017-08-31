Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
СМИ: сестра Кейт Миддлтон беременна
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Ведущий Тимур Кизяков может угодить за решетку – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11:48 (мск), источник: Sputnik.md

Угрожают ли Молдове украинские атомные электростанции

Эколог Елена Зубкова рассуждает об экологических последствиях в случае катастрофы АЭС на территории Украины.

Источник: Sputnik.md

Экологи Молдовы и Украины бьются с государственными институтами и частными компаниями своих стран ради спасения главной водной артерии Молдовы — Днестра. Вместе с тем, немногим более 30 лет назад в Советском Союзе случилась Чернобыльская катастрофа — пожалуй самое страшное экологическое бедствие, связанное с использованием энергии атома. Южно-Украинская АЭС и Хмельницкая АЭС расположены намного ближе к Молдове, чем Чернобыль.

Читайте также
Полиция Одессы досмотрит личные вещи и автомобили приезжих

Каковы будут последствия для нашей страны, если допустить гипотетическую возможность аварии на одной из украинских АЭС? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит доктор хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии Наук Молдовы Елена Зубкова.

«Я занимаюсь тяжелыми металлами в воде и вижу периодическое увеличение отельных металлов, но точную причину этого назвать я не могу. Когда случился Чернобыль, свинец, например, повысился в воде до немыслимых концентраций. Тогда я могла однозначно сказать с чем это связано», — сказала эколог.

Атомная энергетика является дешевой и экологически чистой по своей сути, однако последствия катастрофы могут быть ужасающими, продолжает эксперт.

«Атомные электростанции — это, конечно, бич. Кроме того, все они были построены в советское время. Чистота урановых и других элементов для АЭС в Советском Союзе и Европе и США — абсолютно разные», — сказала Зубкова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Отдых в Instagram: фото молдавских красоток взорвали соцсети
Эксперты: в Молдове через 23 года никого не останется
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь