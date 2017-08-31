Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Ведущий Тимур Кизяков может угодить за решетку – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский театр драмы остался без главного режиссера

Роберт Манукян ушел по собственному желанию.

Хабаровский краевой театр драмы снова лишился главного режиссера. Москвич Роберт Манукян прервал контракт и покинул театр. В должности он пробыл меньше года, сообщает портал «Губерния».

Напомним, до назначения Манукяна главным режиссером в театре два года не могли найти подходящую кандидатуру на эту должность. Руководство приглашало в Хабаровск на постановки известных режиссеров-фрилансеров Эдуарда Радзюкевича и Дмитрия Астрахана, но в условиях кризиса платить им гонорары бюджетное учреждение уже не могло.

Роберт Манукян до переезда в Хабаровск снимал в Москве фильмы и телесериалы, ставил эстрадные и цирковые шоу. Кто займет его место, вновь ставшее вакантным, в театре пока сказать не готовы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Хабаровский театр драмы остался без главного режиссера
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь