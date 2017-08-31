Хабаровский театр драмы остался без главного режиссера
Роберт Манукян ушел по собственному желанию.
Роберт Манукян ушел по собственному желанию.
Хабаровский краевой театр драмы снова лишился главного режиссера. Москвич Роберт Манукян прервал контракт и покинул театр. В должности он пробыл меньше года, сообщает портал «Губерния».
Напомним, до назначения Манукяна главным режиссером в театре два года не могли найти подходящую кандидатуру на эту должность. Руководство приглашало в Хабаровск на постановки известных
Роберт Манукян до переезда в Хабаровск снимал в Москве фильмы и телесериалы, ставил эстрадные и цирковые шоу. Кто займет его место, вновь ставшее вакантным, в театре пока сказать не готовы.