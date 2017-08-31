Хабаровский театр драмы остался без главного режиссера

Хабаровский краевой театр драмы снова лишился главного режиссера. Москвич Роберт Манукян прервал контракт и покинул театр. В должности он пробыл меньше года, сообщает портал «Губерния».

Напомним, до назначения Манукяна главным режиссером в театре два года не могли найти подходящую кандидатуру на эту должность. Руководство приглашало в Хабаровск на постановки известных режиссеров-фрилансеров Эдуарда Радзюкевича и Дмитрия Астрахана, но в условиях кризиса платить им гонорары бюджетное учреждение уже не могло.