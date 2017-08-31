За екатеринбургскими школьниками в День знаний присмотрит «око»
С неба.
С неба.
1 сентября 2017 года в школы Екатеринбурга отправятся 400 полицейских для охраны общественного порядка. В каждом учебном заведении будет дежурить как минимум один страж порядка. К полицейским присоединятся народные дружинники, работники частных охранных предприятий и представители родительских комитетов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Наряды ППС, ДПС и вневедомственной охраны приблизят маршруты патрулирования к школам. Кроме того, в небо уральской столицы поднимется «Око» (полицейский дирижабль), добавили в
Правоохранители будут нести службу с 6 часов утра до окончания праздничных мероприятий. Перед началом торжественных линеек все школы проверят на взрывобезопасность.