За екатеринбургскими школьниками в День знаний присмотрит «око»

1 сентября 2017 года в школы Екатеринбурга отправятся 400 полицейских для охраны общественного порядка. В каждом учебном заведении будет дежурить как минимум один страж порядка. К полицейским присоединятся народные дружинники, работники частных охранных предприятий и представители родительских комитетов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-группе городского УМВД.