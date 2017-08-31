Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
10 чудовищных медицинских ошибок
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ведущий Тимур Кизяков может угодить за решетку – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

За екатеринбургскими школьниками в День знаний присмотрит «око»

С неба.

1 сентября 2017 года в школы Екатеринбурга отправятся 400 полицейских для охраны общественного порядка. В каждом учебном заведении будет дежурить как минимум один страж порядка. К полицейским присоединятся народные дружинники, работники частных охранных предприятий и представители родительских комитетов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Наряды ППС, ДПС и вневедомственной охраны приблизят маршруты патрулирования к школам. Кроме того, в небо уральской столицы поднимется «Око» (полицейский дирижабль), добавили в пресс-службе свердловского главка.

Правоохранители будут нести службу с 6 часов утра до окончания праздничных мероприятий. Перед началом торжественных линеек все школы проверят на взрывобезопасность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Казна Тюменской области прирастет почти на 30 миллиардов рублей
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Петербург застраивают квартирами-студиями
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь