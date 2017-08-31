В заповеднике в Башкирии отмечен рост числа медведей
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В заповеднике «Шульган-Таш» подведены итоги учета медведей по набродам, который проводился в первой декаде июля.
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В заповеднике «Шульган-Таш» подведены итоги учета медведей по набродам, который проводился в первой декаде июля.
Сотрудники выявили значительный рост числа бурых обитателей в заповеднике по сравнению с прошлым годом — 42 особи (в прошлом году — 38). Было отмечено шесть медведиц, водящих девять медвежат (в прошлом году было две самки и три медвежонка). При этом три медведицы водили только по одному медвежонку, а три — по паре медвежат. Возросло число и крупных самцов — семь особей (в прошлом году — пять).
«Численность медведя в последние годы растет по всей России, и достоверного научного объяснения этому факту нет, — прокомментировали в заповеднике. — Подобная тенденция отмечалась, например, в численности лося в 60−70-е годы прошлого века по всему ареалу его обитания. И тогда внятных объяснений этому явлению также никто дать не мог. Причины, скорее всего, внутрипопуляционные. Возможно, сейчас мы наблюдаем пик многолетнего цикла численности медведя, который может составлять и 40, и 60 лет».