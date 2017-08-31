В заповеднике в Башкирии отмечен рост числа медведей

Сотрудники выявили значительный рост числа бурых обитателей в заповеднике по сравнению с прошлым годом — 42 особи (в прошлом году — 38). Было отмечено шесть медведиц, водящих девять медвежат (в прошлом году было две самки и три медвежонка). При этом три медведицы водили только по одному медвежонку, а три — по паре медвежат. Возросло число и крупных самцов — семь особей (в прошлом году — пять).