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16:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

4 сентября в части домов Приволжского района Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 31 августа). 4 сентября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение, а также понижено давление воды. Это связано с ремонтными работами.

С 9.00 4 сентября до 9.00 5 сентября воды не будет в доме № 17 по Оренбургскому тракту.

До 2 атмосфер (вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные перебои с водоснабжением) будет понижено давление воды, по адресам:
ул.1-я Бугульминская;
ул.2-я Газовая;
ул. Агрономическая, 2−20;
ул. Газовая;
ул. Ипподромная;
ул. Качалова;
ул. Назарбаева, 9−31;
ул. Павлюхина, 73−103, 100−122;
ул. Спартаковская, 9−73, 82−90;
ул. Шаляпина, 8−20, 15−43.

До 2 атмосфер (вода будет по 2-й этаж, возможны кратковременные перебои с водоснабжением) будет понижено давление воды по улицам: Авангардная, Актайская, Алебастровая, Безымянный переулок, Военный 2-й городок, Военный 33-й городок, Даурская (дома №№ 2−18), Крутовская, В. Кулагина, Магистральная, (72, 74. 74 к.1, 77, 77а, 77б, 77 В, 77 к.1, 77 к.2, 77 к.3, 116 к.1, 136), Модельная, проезд профессора Нужина, Оренбургский тракт (1−23, 2−102), Поперечно-Авангардная, Роторная, Складская, Техническая (1−25, 2−62), Тихорецкая, Тульская, Южно-Промышленная и в поселках Борисково, Калининский, Кукушкино, Первомайский.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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