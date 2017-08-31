4 сентября в части домов Приволжского района Казани не будет воды

С 9.00 4 сентября до 9.00 5 сентября воды не будет в доме № 17 по Оренбургскому тракту.

До 2 атмосфер (вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные перебои с водоснабжением) будет понижено давление воды, по адресам:

ул.1-я Бугульминская;

ул.2-я Газовая;

ул. Агрономическая, 2−20;

ул. Газовая;

ул. Ипподромная;

ул. Качалова;

ул. Назарбаева, 9−31;

ул. Павлюхина, 73−103, 100−122;

ул. Спартаковская, 9−73, 82−90;

ул. Шаляпина, 8−20, 15−43.

До 2 атмосфер (вода будет по 2-й этаж, возможны кратковременные перебои с водоснабжением) будет понижено давление воды по улицам: Авангардная, Актайская, Алебастровая, Безымянный переулок, Военный 2-й городок, Военный 33-й городок, Даурская (дома №№ 2−18), Крутовская, В. Кулагина, Магистральная, (72, 74. 74 к.1, 77, 77а, 77б, 77 В, 77 к.1, 77 к.2, 77 к.3, 116 к.1, 136), Модельная, проезд профессора Нужина, Оренбургский тракт (1−23, 2−102), Поперечно-Авангардная, Роторная, Складская, Техническая (1−25, 2−62), Тихорецкая, Тульская, Южно-Промышленная и в поселках Борисково, Калининский, Кукушкино, Первомайский.