В Знаменске отремонтировали школу, построенную в начале XX века
В Знаменске к началу учебного года отремонтировали школу, построенную в начале XX века.
В Знаменске к началу учебного года отремонтировали школу, построенную в начале XX века.
Здание довоенной постройки (с 20-х годов прошлого века здесь располагалась государственная реальная гимназия) с новой черепичной кровлей и светлыми кабинетами готова принять учеников 1 сентября. Как сообщает
Сегодня в образовательном учреждении обучаются свыше полутысячи учеников, из них почти половина приезжают на уроки из 19 ближайших поселков. В школе создано два кадетских класса. В этом году укомплектовано два первых класса. В детском саду, который является структурным подразделением школы, в прошлом году открылась ясельная группа. В здании начальной школы работает филиал детской музыкальной школы имени Таривердиева.
Последние четыре с половиной года администрация Гвардейского городского округа при поддержке регионального правительства уделяла Знаменской школе особое внимание. В частности, ранее были отремонтированы спортивный и актовый залы, инженерные сети, установлено уличное освещение, отреставрированы часы над главным входом.