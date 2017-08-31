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11:47 (мск), источник: Вести - Калининград

В Знаменске отремонтировали школу, построенную в начале XX века

В Знаменске к началу учебного года отремонтировали школу, построенную в начале XX века.

Здание довоенной постройки (с 20-х годов прошлого века здесь располагалась государственная реальная гимназия) с новой черепичной кровлей и светлыми кабинетами готова принять учеников 1 сентября. Как сообщает пресс-служба областного правительства, к выделенным регионом более 2 млн рублей на ремонт местный бюджет добавил софинансирование.

Сегодня в образовательном учреждении обучаются свыше полутысячи учеников, из них почти половина приезжают на уроки из 19 ближайших поселков. В школе создано два кадетских класса. В этом году укомплектовано два первых класса. В детском саду, который является структурным подразделением школы, в прошлом году открылась ясельная группа. В здании начальной школы работает филиал детской музыкальной школы имени Таривердиева.

Последние четыре с половиной года администрация Гвардейского городского округа при поддержке регионального правительства уделяла Знаменской школе особое внимание. В частности, ранее были отремонтированы спортивный и актовый залы, инженерные сети, установлено уличное освещение, отреставрированы часы над главным входом.

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