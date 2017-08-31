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12:52 (мск), источник: Клопс.ru

«Переночую на дереве, утром пойду на север»: заблудившегося в лесу калининградца спасатели нашли спустя сутки

75-летний калининградец сутки блуждал по лесу, пока его не отыскали спасатели МЧС.

Источник: Клопс.ru

Как сообщили Клопс.Ru собственные источники в оперативных службах региона, инцидент произошёл в районе посёлка Озерки под Гвардейском.

Утром в среду, 30 августа, пенсионер отправился собирать грибы. Мужчина оставил автомобиль на обочине дороги у нефтяных вышек и пошёл в лес. К вечеру калининградец понял, что заблудился. Тогда он позвонил в полицию. Сообщение о происшествии передали сотрудникам МЧС, которые тут же отправились на поиски мужчины. К полуночи отыскать пенсионера так и не удалось. Мужчина сам позвонил спасателям с просьбой продолжить поиски с рассветом.

«Я залезу на дерево и переночую там. У меня есть компас. Утром, как встанет солнце, я пойду на север», — заявил пенсионер.

Примерно в пять утра мужчина вновь вышел на связь с сотрудниками МЧС и сообщил, что обнаружил высоковольтные вышки. Оперативный дежурный спасательного отряда вычислил координаты ориентира и направил пенсионера в сторону дороги. Навстречу мужчине срочно выехали спасатели, которые доставили потерпевшего к его автомобилю. Он чувствовал себя хорошо и от медицинской помощи отказался.

23 августа 2017 года спасатели отыскали 78-летнего калининградца, который заблудился по дороге к собственному садовому участку. В пути мужчине стало плохо, и он был вынужден два дня пролежать на земле в ожидании помощи. В августе 2016 года 76-летний пенсионер, отправившийся за грибами, провёл в лесу почти четыре дня. Он рассказал спасателям, что спал на настиле из веток и пил воду из лужи. Осенью 2015 года 58-летний калининградец двое суток блуждал по лесу и, пройдя более сотни километров, вышел на дорогу. Всё это время мужчина спал на деревьях, пил росу и ел ягоды.

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