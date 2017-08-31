Новокузнецкую поджигательницу фортепиано будут судить

18-летняя жительница Новокузнецка, которая вместе с несовершеннолетней подругой сожгла пианино в «Арт-сквере», предстанет перед судом.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, именно 18-летняя жительница южной столицы Кузбасса подожгла музыкальный инструмент, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 26 июля в «Арт-сквере» на улице Кирова. 17-летняя студентка местного техникума всю ночь гуляла со своей 18-летней подругой по городу. Под утро они зашли в «Арт-сквер». Пока старшая подруга поджигала музыкальный инструмент, младшая снимала всё на телефон. Акт вандализма попал на запись камер видеонаблюдения.