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11:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнецкую поджигательницу фортепиано будут судить

18-летней девушке инкриминируется преступление по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм»

18-летняя жительница Новокузнецка, которая вместе с несовершеннолетней подругой сожгла пианино в «Арт-сквере», предстанет перед судом.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, именно 18-летняя жительница южной столицы Кузбасса подожгла музыкальный инструмент, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 26 июля в «Арт-сквере» на улице Кирова. 17-летняя студентка местного техникума всю ночь гуляла со своей 18-летней подругой по городу. Под утро они зашли в «Арт-сквер». Пока старшая подруга поджигала музыкальный инструмент, младшая снимала всё на телефон. Акт вандализма попал на запись камер видеонаблюдения.

Когда полицейские стали разыскивать девушек, 17-летнюю в полицию привела мать. Несовершеннолетняя девушка рассказала полицейским о ночной прогулке. Позже они установили личность её совершеннолетней безработной подруги. Теперь 18-летняя новокузнечанка предстанет перед судом. Ей грозит штраф до 40 000 рублей, либо либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.

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