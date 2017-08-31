Новокузнецкую поджигательницу фортепиано будут судить
18-летней девушке инкриминируется преступление по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм»
18-летней девушке инкриминируется преступление по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм»
18-летняя жительница Новокузнецка, которая вместе с несовершеннолетней подругой сожгла пианино в «Арт-сквере», предстанет перед судом.
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Когда полицейские стали разыскивать девушек, 17-летнюю в полицию привела мать. Несовершеннолетняя девушка рассказала полицейским о ночной прогулке. Позже они установили личность её совершеннолетней безработной подруги. Теперь 18-летняя новокузнечанка предстанет перед судом. Ей грозит штраф до 40 000 рублей, либо либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.