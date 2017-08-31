На Кубани 1 сентября прогнозируют дожди
В большинстве районов Краснодарского края 1 сентября пройдут кратковременные дожди и грозы.
В большинстве районов Краснодарского края 1 сентября пройдут кратковременные дожди и грозы.
Местами ожидается сильный дождь и град. Ветер западный, 5−10 м/с, при грозе порывы 13−18 м/с, в отдельных пунктах 20−22 м/с. Температура ночью 12−17 °С, при прояснении до 8−10 °С, днем 21−26 °С, местами до 30 °C.
На Черноморском побережье ночью температура опустится до 15−20 °С, днем 20−25 °С, передает
2 сентября местами прогнозируют кратковременные грозовые дожди, воздух прогреется до 27 °C.
Как сообщали Юга.ру. 29 августа в горах Сочи впервые за 20 лет выпал снег в августе.