Крымчанин построил мистический замок на горе Кайнаут
В Крыму может появиться еще один туристический объект, которого пока нет ни на одной карте. Странный
В Крыму может появиться еще один туристический объект, которого пока нет ни на одной карте. Странный
Искать замок в селе Межгорье долго не пришлось. Он уже давно стал местной достопримечательностью. Люди у сельского магазина сразу поняли, куда мы направляемся, и показали кратчайший путь.
— Речку пересечете, свернете направо, — пояснили местные жители, — мимо точно не пройдете.
Действительно, проехать мимо трудно. Дом, похожий на декорацию к фильму ужасов или постановку в стиле артхаус, заметен издалека. Странные причудливые изваяния из бетона разбросаны вокруг него, на фасаде и даже над домом. Вокруг ни души, все открыто. Внутри ощущение сюрреалистичности только усиливается. Даже в солнечную погоду здесь становится жутковато. Ходить по дому нужно осторожно, потому что все сделано «не по правилам», и в любой момент что угодно может свалиться сверху.
В бесчисленном лабиринте комнат повсюду бетонные истуканы. Большая голова, рядом с ней фигуры, напоминающие мужчину и женщину. Русалка с лицом злобной старухи. Голова дракона. Бюст непонятного существа устремил костлявый палец в небо. Какие демоны поселились в голове их создателя?
— Слава, — улыбается сосед. — Сейчас он или дома, или на работе. Лучше приходите вечером, он вам сам все расскажет.
— А разве не здесь его дом?
— Здесь его «храм», а живет он за речкой.
Нам повезло, Слава был дома. Работает он истопником в воинской части, поэтому застать его тут днем можно редко. Его семья живет в самом обычном сельском доме, а замок — увлечение, которым он занят более 15 лет.
Вячеслав Славич — уроженец Магнитогорска, в Крым перебрался 30 лет назад. До этого успел объехать всю Россию, но нигде ему так не понравилось, как у подножия горы Кайнаут.
— Я, когда в первый раз приехал сюда на мотоцикле, увидел только три дома, — вспоминает Вячеслав. — Вокруг посмотрел и понял — буду здесь жить.
Свой замок он начал строить из камней, которых много у подножия горы. В местном совхозе зарплату выдали строительными блоками — за 15 лет удалось возвести большой двухэтажный дом. Как Антонио Гауди посвятил собору Саграда Фамилия всю свою жизнь, так и Вячеслав строит замок, пока хватает сил.
— Я
Замок стал ответом на все его вопросы. Таким же зашифрованным, как и лабиринты его сознания. В Межгорье он создал собственный мир, в котором нашлось место и богине Деве, и инопланетянам, и Добрыне Никитичу со Змеем Горынычем. Всех их он воссоздал в пугающих чужаков изваяниях.
О своих творениях Вячеслав готов рассказывать часами. Все они преисполнены смысла и уже не кажутся алогичными.
Центральная скульптурная группа, встречающая у входа в замок, — это воплощение людских пороков. Борющийся со своими искушениями человек в ней безоружен. Демоны в композиции с головой свиньи и бараньими рогами. Ну чем не «Сад земных наслаждений» Босха!
У мастера золотые руки, в Кемерово он окончил техникум, получив специальность механика. Потом два года работал на алмазных копях Якутии. Объехал большую часть России. Побывал на Урале, в Архангельской области, в Беларуси. В Крым привела болезнь матери, которой врачи рекомендовали местный климат. Здесь он и остался. Купил небольшой дом с участком земли 25 соток. Вырастил двоих сыновей. У старшего уже своя семья. Младший служит военным водолазом на флоте. Теперь Вячеслав слывет самым крупным землевладельцем в округе и продолжает строить свой замок. Основная работа больших денег не приносит, но ему хватает, поскольку он все делает сам, и большинство стройматериалов берет здесь же, неподалеку. А вдохновение черпает из собственных представлений о добре и зле, об окружающем мире, и о людях.
Фигура женщины в лунном круге, возвышающаяся над замком, — это «богиня Дева». Она помогла Вячеславу вылечиться от туберкулеза и присутствует во всех его произведениях. Рука с факелом, встречающая путешественников у входа в замок, и мудрец с поднятым в небо пальцем — символы поиска истины.
Странный дом стал популярен у разного рода неформалов, они потянулись сюда в одиночку и группами. Авторские экскурсии в социальных сетях включают необычный дом в число рекомендуемых для посещения. Проторили сюда дорожку и журналисты. Правда, владелец ничего об этом не знает — газеты в Межгорье не доходят, а компьютер хоть и есть, но стоит покрытый пылью.
Гостям хозяин всегда искренне рад.
— Я это не ради денег делаю, — смущается отшельник. — Это чтобы люди задумались о смысле своей жизни.