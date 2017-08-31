Крымчанин построил мистический замок на горе Кайнаут

Источник: "Российская газета"

Искать замок в селе Межгорье долго не пришлось. Он уже давно стал местной достопримечательностью. Люди у сельского магазина сразу поняли, куда мы направляемся, и показали кратчайший путь.

— Речку пересечете, свернете направо, — пояснили местные жители, — мимо точно не пройдете.

Действительно, проехать мимо трудно. Дом, похожий на декорацию к фильму ужасов или постановку в стиле артхаус, заметен издалека. Странные причудливые изваяния из бетона разбросаны вокруг него, на фасаде и даже над домом. Вокруг ни души, все открыто. Внутри ощущение сюрреалистичности только усиливается. Даже в солнечную погоду здесь становится жутковато. Ходить по дому нужно осторожно, потому что все сделано «не по правилам», и в любой момент что угодно может свалиться сверху.

В бесчисленном лабиринте комнат повсюду бетонные истуканы. Большая голова, рядом с ней фигуры, напоминающие мужчину и женщину. Русалка с лицом злобной старухи. Голова дракона. Бюст непонятного существа устремил костлявый палец в небо. Какие демоны поселились в голове их создателя?

— Слава, — улыбается сосед. — Сейчас он или дома, или на работе. Лучше приходите вечером, он вам сам все расскажет.

— А разве не здесь его дом?

— Здесь его «храм», а живет он за речкой.

Нам повезло, Слава был дома. Работает он истопником в воинской части, поэтому застать его тут днем можно редко. Его семья живет в самом обычном сельском доме, а замок — увлечение, которым он занят более 15 лет.

Вячеслав Славич — уроженец Магнитогорска, в Крым перебрался 30 лет назад. До этого успел объехать всю Россию, но нигде ему так не понравилось, как у подножия горы Кайнаут.

— Я, когда в первый раз приехал сюда на мотоцикле, увидел только три дома, — вспоминает Вячеслав. — Вокруг посмотрел и понял — буду здесь жить.

Свой замок он начал строить из камней, которых много у подножия горы. В местном совхозе зарплату выдали строительными блоками — за 15 лет удалось возвести большой двухэтажный дом. Как Антонио Гауди посвятил собору Саграда Фамилия всю свою жизнь, так и Вячеслав строит замок, пока хватает сил.

— Я чем-то маленько от других всегда отличался, — признается он. — А все потому, что меня волновали вопросы: кто мы? Откуда пришли?

Замок стал ответом на все его вопросы. Таким же зашифрованным, как и лабиринты его сознания. В Межгорье он создал собственный мир, в котором нашлось место и богине Деве, и инопланетянам, и Добрыне Никитичу со Змеем Горынычем. Всех их он воссоздал в пугающих чужаков изваяниях.

О своих творениях Вячеслав готов рассказывать часами. Все они преисполнены смысла и уже не кажутся алогичными.

Центральная скульптурная группа, встречающая у входа в замок, — это воплощение людских пороков. Борющийся со своими искушениями человек в ней безоружен. Демоны в композиции с головой свиньи и бараньими рогами. Ну чем не «Сад земных наслаждений» Босха!

У мастера золотые руки, в Кемерово он окончил техникум, получив специальность механика. Потом два года работал на алмазных копях Якутии. Объехал большую часть России. Побывал на Урале, в Архангельской области, в Беларуси. В Крым привела болезнь матери, которой врачи рекомендовали местный климат. Здесь он и остался. Купил небольшой дом с участком земли 25 соток. Вырастил двоих сыновей. У старшего уже своя семья. Младший служит военным водолазом на флоте. Теперь Вячеслав слывет самым крупным землевладельцем в округе и продолжает строить свой замок. Основная работа больших денег не приносит, но ему хватает, поскольку он все делает сам, и большинство стройматериалов берет здесь же, неподалеку. А вдохновение черпает из собственных представлений о добре и зле, об окружающем мире, и о людях.

Фигура женщины в лунном круге, возвышающаяся над замком, — это «богиня Дева». Она помогла Вячеславу вылечиться от туберкулеза и присутствует во всех его произведениях. Рука с факелом, встречающая путешественников у входа в замок, и мудрец с поднятым в небо пальцем — символы поиска истины.

Странный дом стал популярен у разного рода неформалов, они потянулись сюда в одиночку и группами. Авторские экскурсии в социальных сетях включают необычный дом в число рекомендуемых для посещения. Проторили сюда дорожку и журналисты. Правда, владелец ничего об этом не знает — газеты в Межгорье не доходят, а компьютер хоть и есть, но стоит покрытый пылью.

Гостям хозяин всегда искренне рад.