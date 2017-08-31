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12:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Цены на картофель в Нижегородской области с 11 июля по 28 августа снизились более чем на 39%

По информации регионального УФАС России, подешевели также морковь (на 32,39%); лук (на 32,41%); яблоки (на 23,12%), лидером по снижению цен стала белокочанная капуста — на 67,58%.

Источник: Reuters

Как отметил руководитель Нижегодского УФАС России Михаил Теодорович, имеет место ставшей уже традиционной тенденция: в начале лета, когда реализуются остатки прежнего урожая, продукты росли в цене. После того, как на полках появились овощи и фрукты нового урожая за счет увеличения общего объема плодоовощной продукции интерес потребителя к конкретным товарным группам уменьшился, а цены упали.

Кстати, как заявил Михаил Теодорович, цены на товары бакалейной группы также снижаются: стоимость сахарного песка снизилась на 4%, вермишель на 1%. Цены на индикативный товар — гречку — «съежились» на 5%.

Ранее сообщалось, что цены на белокочанную капусту и морковь за три недели августа 2017 года в среднем уменьшились на треть, картофель и репчатый лук на четверть.

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