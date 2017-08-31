Цены на картофель в Нижегородской области с 11 июля по 28 августа снизились более чем на 39%

Источник: Reuters

Как отметил руководитель Нижегодского УФАС России Михаил Теодорович, имеет место ставшей уже традиционной тенденция: в начале лета, когда реализуются остатки прежнего урожая, продукты росли в цене. После того, как на полках появились овощи и фрукты нового урожая за счет увеличения общего объема плодоовощной продукции интерес потребителя к конкретным товарным группам уменьшился, а цены упали.

Кстати, как заявил Михаил Теодорович, цены на товары бакалейной группы также снижаются: стоимость сахарного песка снизилась на 4%, вермишель на 1%. Цены на индикативный товар — гречку — «съежились» на 5%.