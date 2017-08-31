Зрителей пермского ТЮЗа ждут три премьеры

Состоялся первый после летних каникул сбор труппы пермского ТЮЗа перед началом нового, 54-го сезона. Художественный руководитель театра Михаил Скоморохов поздравлял летних именинников и молодожёнов, вручал грамоты и подарки, представлял новеньких (в театре — два молодых актёра: выпускники ПГИИК Александр Королёв и Кирилл Лепихин). Но главный разговор шёл о предстоящих премьерах, спектаклях, репетициях и прочих творческих планах.

Сезон открывается 7 сентября спектаклем «Лев, Колдунья и платяной шкаф» по произведениям Клайва Льсюиса. Да, это те самые Хроники Нарнии. И да, они были на большом экране, тем интереснее посмотреть, как эта фантастическая повесть будет смотреться на подмостках театра. В зрелищности с кино конкурировать трудно, но у театра есть свои законы жизни, и нам обещают необычное зрелище с очень сложными декорациями, яркими костюмами, видеорядом, большой массовкой, движущимися куклами. Над постановкой работает творческая группа из Британии: режиссёр Майкл Хант, художник-постановщик Патрик Коннеллан и хореограф Мария Корипас. Есть и перямки: композитор Дмитрий Батин и видеохудожник Андрей Вилисов. Собственно сценарий для спектакля создавала пермский драматург Ксения Гашева.

Ближе к Новому году нам представят и новый спектакль — «Принцесса Осень» по пьесе Виктора Ольшанског. Над этой постановкой работают питерцы: режиссёр Борис Гуревич и художник-постановщик Марк Борнштейн. Премьера состоится перед зимними каникулами. Это именно тот спектакль, на который нужно водить ребенка в зимние праздники ради новогоднего настроения.

И примерно к концу января — началу февраля состоится третья премьера — «Мертвые души» по роману Гоголя, постановкой которой займется режиссёр «Театра-театра» Владимир Гурфинкель. И вот тут нас ждет нечто необычное. Все роли в этом спектакле будут играть мужчины и только мужчины. И если на сцену выйдет Коробочка (а мы пока не знаем, будет ли она вообще в сценарии), не сомневайтесь — это переодетый дяденька. Можно предположить, что эффект фантасмагорический и комический от такой режиссёрской идеи сильно выиграет.

К концу сезона в ТЮЗе хотят поставить что-нибудь по Тургеневу — юбилейный год всё же, классика нельзя не отметить. Но что именно нам предложат, пока непонятно. На сцене театра долго шёл спектакль «Отцы и дети». Сейчас вроде хочется чего-то нового, и даже подумывали о произведении с красноречивым названием «Безденежье». Но потом засомневались, снова задумались об «Отцах и детях», возможно в новой интерпретации…