Как и где встретить в столице Башкирии Курбан-байрам?

А помог нам в этом имам мечети «Гуфран «Зайнулла Хазрат.

Праздник радости

Слово «курбан» на арабском языке означает «быть ближе к милости Всевышнего». История этого праздника рассказывается в Коране. У пророка Ибрахима никогда не было детей. Он всю жизнь просил у Аллаха подарить наследников. Когда Ибрахиму исполнилось 80 лет, Аллах послал ему сына.

Ибрахим так сильно любил своего сына, что Аллах начал думать, что эта любовь сильнее, чем любовь к нему. Тогда Всевышний решил испытать пророка и послал во сне архангела Джабраила, который передал повеление принести в жертву единственного сына Исмаила.

Ибрахим проснулся в поту и никак не мог поверить, что должен принести жертву своими руками. Когда он понял, что приказ Всевышнего никак нарушить нельзя, он взял нож и поднялся на гору. Когда он начал резать сына, то понял, что нож не режет. Тогда пророк отбросил нож в сторону и увидел, что тот попал в камень и разделил его пополам.

В этот момент появился Джабраил и сказал, что это было испытание, что Аллах не приветствует убийство. Он похвалил Ибрахима и предложил ему зарезать барана. С этого момента мусульмане всего мира приносят жертвоприношение.

Этот праздник несет в себе радость, которая должна передаваться всем людям на земле. Курбан-байрам — это символ любви к Всевышнему. Сам ритуал жертвоприношения несет в себе смысл милосердия, заботы о ближнем, ведь жертвенное мясо раздают бедным и нуждающимся.

Священное жертвоприношение

Для священного жертвоприношения подойдет любая коза или овца. Также в жертву можно принести корову, верблюда или барашка. Барашек должен быть в возрасте от 8 месяцев до года, верблюд — до пяти лет, корова — до двух. Для обряда не подходят лошадь или птица.

Одним из обязательных условий является то, что животное должно быть здоровым. Нельзя резать меченый скот, а также хромой или имеющий внешние изъяны. Количество приносимых в жертву животных равняется числу работающих человек в семье.

Барашка нужно разделить на три части. Одну часть отдать бедным, сиротам, голодным. Вторая часть родственникам, а третья остается в семье. Перед жертвоприношением нужно прочесть специальное намерение (нийят).

Как провести праздничный день

С утра верующий должен совершить омовение и в чистой одежде пойти в мечеть. Примерно через 45 минут после восхода солнца в мечети начинается ид-намаз (праздничная молитва). Если возможности пойти в мечеть нет, можно помолиться дома.

В первой половине дня нужно держать пост — верующему нельзя кушать и пить. Первое, что должен съесть мусульманин в этот день — жертвенное мясо.

После молитвы совершается обряд жертвоприношения. Если верующий не может совершить его сам, он может попросить того, кто умеет. При этом сам мусульманин должен держаться за шерсть животного. Ведь когда придет судный день, каждый, кто пройдет по мосту в рай над адской пропастью «будет держаться за свой курбан, чтобы не упасть в огонь».

В этот праздник Аллах прощает наши грехи. Нельзя забывать об усопших родных. Нужно также просить прощение за их грехи. В этот день мы должны дарить добро, хорошее отношение и заботу.

Список адресов мечетей, где можно помолиться.

В этом году служба в мечетях начнется в 8 утра. Верующие могут прийти по следующим адресам:

— улица Дагестанская 10/2 (Дема).

— улица 40-лет Октября, 9/1 (мечеть «Фаляк»).

— улица Чернышевского, 103 (Духовное управление мусульман Башкирии).

— улица Алтайская, 19 (мечеть «Гуфран»).

— улица Тукаева, 50 (Первая Уфимская Соборная мечеть).

— улица Заозерная, 2 (мечеть «Мунира»).

— улица Сельская Богородская, 45/1 (мечеть в Инорсе).

— улица Гагарина, 16 (мечеть «Хамза Хаджи»).

— улица Мустая Карима, 3 (медресе Марьям Султановой).

— Мечеть «Сафар» в поселке Аэропорт.

Список адресов мечетей, где пройдет жертвоприношение.

Само жертвоприношение начнется ближе к 10 часа утра. Принять участие можно по следующим адресам:

— Недостроенная мечеть «Ар-Рахим».

— Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан».

— Мечеть «Дания» в поселке Тимашево, улица Тимашевская, 103.

— Мечеть «Рамадан», улица Бабушкина, 3.

— Мечеть в поселке Нагаево, улица Лесная, 2.

— Миловская Соборная мечеть, Школьный второй переулок, 1Б.

— Мечеть «Фатиха», улица Новогорная, 6Б.

— Мечеть «Мадина» в Деме, улица Гатчинская, 1.

— Мечеть «Асия» в Максимовке.

— Российский исламский университет, улица Чернышевского, 5.

— Мечеть в поселке Нагаево, улица Лесная, 2.

— Мечеть «Ихлас», улица Сочинская, 43.

— Мечеть «Мадина» в Инорсе, улица Фронтовых бригад, 10.

— Мечеть «Асия» в Максимовке, улица Сосновская, 1/1.