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15:39 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Со 2 сентября частично закроется ул. С. Хакима

(Город Казань KZN.RU, 31 августа). Со 2 сентября в Казани частично закроется ул. С. Хакима около дома № 5. Временное ограничение продлится до 29 сентября.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Закрытие связано с устройством заезда на территорию объекта «Жилой дом № 61−18», сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

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