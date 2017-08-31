Со 2 сентября частично закроется ул. С. Хакима
(Город Казань KZN.RU, 31 августа). Со 2 сентября в Казани частично закроется ул. С. Хакима около дома № 5. Временное ограничение продлится до 29 сентября.
(Город Казань KZN.RU, 31 августа). Со 2 сентября в Казани частично закроется ул. С. Хакима около дома № 5. Временное ограничение продлится до 29 сентября.
Закрытие связано с устройством заезда на территорию объекта «Жилой дом № 61−18», сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
Схема организации движения.