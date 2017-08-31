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13:00 (мск), источник: КрымPress

В Евпатории с 1 сентября проезд в трамвае будет стоить 13 рублей

В Евпатории с 1 сентября на 2 рубля повысится стоимость проезда. Тариф 13 рублей за одну поездку будет действовать до 31 декабря 2017 года.

Одной из основных причин увеличения тарифа является рост стоимости электроэнергии для предприятий электротранспорта, соблюдение региональных стандартов по уровню заработной платы, а также проведение обязательных мероприятий по транспортной безопасности, — сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам РК. С 1 января стоимость проезда вырастет до 14 рублей. В течение года стоит ожидать и еще одно повышение — уже до 15 рублей (эта цена признана экономически обоснованной).

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