В Евпатории с 1 сентября проезд в трамвае будет стоить 13 рублей
В Евпатории с 1 сентября на 2 рубля повысится стоимость проезда. Тариф 13 рублей за одну поездку будет действовать до 31 декабря 2017 года.
В Евпатории с 1 сентября на 2 рубля повысится стоимость проезда. Тариф 13 рублей за одну поездку будет действовать до 31 декабря 2017 года.
Одной из основных причин увеличения тарифа является рост стоимости электроэнергии для предприятий электротранспорта, соблюдение региональных стандартов по уровню заработной платы, а также проведение обязательных мероприятий по транспортной безопасности, — сообщает