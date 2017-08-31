В Евпатории с 1 сентября проезд в трамвае будет стоить 13 рублей

Одной из основных причин увеличения тарифа является рост стоимости электроэнергии для предприятий электротранспорта, соблюдение региональных стандартов по уровню заработной платы, а также проведение обязательных мероприятий по транспортной безопасности, — сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам РК. С 1 января стоимость проезда вырастет до 14 рублей. В течение года стоит ожидать и еще одно повышение — уже до 15 рублей (эта цена признана экономически обоснованной).