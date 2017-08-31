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12:51 (мск), источник: Pro Город Самара

«Гринпис» проверит, чем дышит Самара

Российский «Гринпис» инициирует независимые измерения качества воздуха в крупных российских городах.

Исследования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре. Их выбрали по результатам опроса, в котором участвовали 4254 человека.

«Совсем скоро мы разнюхаем, чем дышат жители крупнейших городов России», — сообщили активисты в своей официальной группе.

Цель поверки — добиться снижения выбросов от городского транспорта, поскольку именно он, как считают в Гринписе, является основной причиной загрязнения воздуха, а также сохранить и расширить общественный электротранспорт: трамваи и троллейбусы.

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