«Гринпис» проверит, чем дышит Самара
Российский «Гринпис» инициирует независимые измерения качества воздуха в крупных российских городах.
Российский «Гринпис» инициирует независимые измерения качества воздуха в крупных российских городах.
Исследования пройдут в Москве,
«Совсем скоро мы разнюхаем, чем дышат жители крупнейших городов России», — сообщили активисты в своей официальной группе.
Цель поверки — добиться снижения выбросов от городского транспорта, поскольку именно он, как считают в Гринписе, является основной причиной загрязнения воздуха, а также сохранить и расширить общественный электротранспорт: трамваи и троллейбусы.