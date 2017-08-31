Японца заблокировали в твиттере за угрозы комару

Через несколько дней после блокировки автор аккаунта завел новый профиль и опубликовал скриншот твита, за который его заблокировали.

В твите была фотография мертвого комара с подписью: «Ублюдок! Когда тебе надоест кусать меня, пока я пытаюсь расслабиться и посмотреть телевизор? Умри! (На самом деле, ты уже мертв)».