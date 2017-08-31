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21:48 (мск), источник: Meduza

Японца заблокировали в твиттере за угрозы комару

Twitter навсегда удалил аккаунт японского пользователя @nemuismywife за нарушение правил сервиса. Он угрожал жизни комара.

Источник: Reuters

Через несколько дней после блокировки автор аккаунта завел новый профиль и опубликовал скриншот твита, за который его заблокировали.

В твите была фотография мертвого комара с подписью: «Ублюдок! Когда тебе надоест кусать меня, пока я пытаюсь расслабиться и посмотреть телевизор? Умри! (На самом деле, ты уже мертв)».

В сообщении от твиттера говорилось, что @nemuismywife написал «сообщение, содержащее угрозу». Нарушение было настолько тяжким, что аккаунт был удален без возможности восстановления.

Вероятно, решение о блокировке принимал не человек (он бы увидел фото комара), а робот-модератор. Twitter пока не отреагировал на жалобы пользователя.

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