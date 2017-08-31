Японца заблокировали в твиттере за угрозы комару
Twitter навсегда удалил аккаунт японского пользователя @nemuismywife за нарушение правил сервиса. Он угрожал жизни комара.
Twitter навсегда удалил аккаунт японского пользователя @nemuismywife за нарушение правил сервиса. Он угрожал жизни комара.
Через несколько дней после блокировки автор аккаунта завел новый профиль и опубликовал скриншот твита, за который его заблокировали.
В сообщении от твиттера говорилось, что @nemuismywife написал «сообщение, содержащее угрозу». Нарушение было настолько тяжким, что аккаунт был удален без возможности восстановления.
Вероятно, решение о блокировке принимал не человек (он бы увидел фото комара), а