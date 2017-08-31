Инвалид-колясочник через суд добился строительства пандуса у подъезда, об этом сообщает прокуратуры Калининского района.

В надзорное ведомство в декабре 2016 года обратился инвалид — колясочник, который живет в доме на улице Тамбовской.

«Заявитель ведет активный образ жизни, занимается водными видами спорта, участвует в спортивных соревнованиях, однако его социальная активность ограничена, он лишен возможности беспрепятственного выхода на улицу из дома и входа в него в связи с конструктивными особенностями дома, неприспособленностью лестницы для передвижения на инвалидных колясках, отсутствием подъемных устройств», — отметили прокуроры.

Мужчина неоднократно обращался в администрацию Калининского района и просил оборудовать дом пандусом. Но в ведомстве отказывали из-за отсутствия финансирования.

«Органы местного самоуправления согласно конституционному предназначению местного самоуправления, как наиболее приближенного к населению уровня власти в пределах своих полномочий, обязаны участвовать в деятельности по обеспечению инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований, равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В январе 2017 года был подан иск в суд, который обязал администрацию района оборудовать подъезд пандусом. Руководство Калининского района подало апелляцию в областной суд, которая была отклонена.