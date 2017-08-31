Новосибирск уступил Красноярску первенство по числу свадеб и младенцев

В первом полугодии 2017 года в Новосибирской области было заключено 8399 браков, в Красноярском крае — 9314 браков. Меньше всего свадеб было сыграно Республике Алтай (557), однако разница во многом обусловлено малой численностью населения этого региона.

Жители Красноярска не только охотнее вступают в брак, но и устраняются от супружеских обязанностей — за указанный период там было совершено 6680 разводов, это самый высокий показатель в СФО. Новосибирск и здесь на втором месте с 6405 разводами.

А вот по соотношению свадеб и разводов лидирует Алтайский край — там на 100 браков приходится 90 разводов. Новосибирская область здесь в «золотой середине» с 76 разводами на сотню браков. Самые заядлые семьянины живут Республике Тыве — в этом регионе на каждые сто брачных союзов приходится всего 28 разводов.

Что касается новорожденных, то за январь-июнь 2017 года в Новосибирской области появились на свет 17111 детей. В Красноярском крае за тот же период родились 17619 малышей. Меньше всего новорожденных появилось в Республике Алтай (1701). В целом же, по информации Новосибирскстата, в СФО родились 116914 детей.

При этом везде наблюдается спад рождаемости в сравнении с январем-июнем 2016 года. Меньше всего рождаемость снизилась в Тыве — количество новорожденных там составило 96,2% от прошлогоднего показателя. В Новосибирской области данный показатель, опять же, удержался на среднем уровне — 89,8%. Печальнее всего дела обстоят в Кемеровской области — в этом регионе количество новорожденных достигло лишь 84,3% от показателя 2016 года.