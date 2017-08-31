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12:54 (мск), источник: Комсомольская правда

19-летнего студента, которого искали в Уфе, нашли в монастыре

Владимир Телегин оставил родным записку и пропал.

Пять дней мама и папа 19-летнего студента из Оренбургской области не находили себе места. Владимир Телегин пропал при загадочных обстоятельствах в ночь на 27 августа. На утро родители обнаружили в кровати записку, где парень сообщил о том, что он получил загранпаспорт на новое имя и ему уже одобрили визу.

Близкие сообщили об исчезновении студента в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К счастью, все обошлось. Владимира нашли живым и здоровым в монастыре Оренбургской области.

— Через несколько дней после пропажи Владимира, информацию дошла и до служителей церкви, которые уже позвонили родителям студента, — поделились радостной новостью добровольцы.

Мама и папа Телегина уже забрали сына домой.

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