19-летнего студента, которого искали в Уфе, нашли в монастыре

Пять дней мама и папа 19-летнего студента из Оренбургской области не находили себе места. Владимир Телегин пропал при загадочных обстоятельствах в ночь на 27 августа. На утро родители обнаружили в кровати записку, где парень сообщил о том, что он получил загранпаспорт на новое имя и ему уже одобрили визу.