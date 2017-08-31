19-летнего студента, которого искали в Уфе, нашли в монастыре
Владимир Телегин оставил родным записку и пропал.
Владимир Телегин оставил родным записку и пропал.
Пять дней мама и папа 19-летнего студента из Оренбургской области не находили себе места. Владимир Телегин пропал при загадочных обстоятельствах в ночь на 27 августа. На утро родители обнаружили в кровати записку, где парень сообщил о том, что он получил загранпаспорт на новое имя и ему уже одобрили визу.
Близкие сообщили об исчезновении студента в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К счастью, все обошлось. Владимира нашли живым и здоровым в монастыре Оренбургской области.
— Через несколько дней после пропажи Владимира, информацию дошла и до служителей церкви, которые уже позвонили родителям студента, — поделились радостной новостью добровольцы.
Мама и папа Телегина уже забрали сына домой.