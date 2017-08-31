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12:59 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе до сих пор не заменили «зеленые стрелки» на светофорах — ГИБДД

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости (Крым). Администрация Симферополя до сих пор не заменила по просьбе ГИБДД «зеленые стрелки» на светофорах на дополнительные секции.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко.

«Зеленые стрелки» были установлены в украинский период. Этот указатель разрешает поворот направо на красный свет, если движению ничего не мешает. В правилах дорожного движения России они не предусмотрены — подобные решения реализованы дополнительными секциями светофора.

«Зеленая стрелка» приносит свой эффект. Для того, чтобы она работала в законодательном поле, мы неоднократно обращались в администрацию Симферополя с просьбой ее узаконить, то есть поставить нормальную секцию светофора, которая будет работать как светофорный объект, — сказал Борисенко.

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