В Симферополе до сих пор не заменили «зеленые стрелки» на светофорах — ГИБДД
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости (Крым). Администрация Симферополя до сих пор не заменила по просьбе ГИБДД «зеленые стрелки» на светофорах на дополнительные секции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости (Крым). Администрация Симферополя до сих пор не заменила по просьбе ГИБДД «зеленые стрелки» на светофорах на дополнительные секции.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко.
«Зеленые стрелки» были установлены в украинский период. Этот указатель разрешает поворот направо на красный свет, если движению ничего не мешает. В правилах дорожного движения России они не предусмотрены — подобные решения реализованы дополнительными секциями светофора.
«Зеленая стрелка» приносит свой эффект. Для того, чтобы она работала в законодательном поле, мы неоднократно обращались в администрацию Симферополя с просьбой ее узаконить, то есть поставить нормальную секцию светофора, которая будет работать как светофорный объект, — сказал Борисенко.