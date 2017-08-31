В Симферополе до сих пор не заменили «зеленые стрелки» на светофорах — ГИБДД

«Зеленые стрелки» были установлены в украинский период. Этот указатель разрешает поворот направо на красный свет, если движению ничего не мешает. В правилах дорожного движения России они не предусмотрены — подобные решения реализованы дополнительными секциями светофора.

«Зеленая стрелка» приносит свой эффект. Для того, чтобы она работала в законодательном поле, мы неоднократно обращались в администрацию Симферополя с просьбой ее узаконить, то есть поставить нормальную секцию светофора, которая будет работать как светофорный объект, — сказал Борисенко.