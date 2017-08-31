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13:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жаркой погодой насладятся казахстанцы в первые дни осени

Начало сентября порадует жителей Казахстана жаркой погодой, рассказала радио Sputnik Казахстан инженер-синоптик «Казгидромета» Айдана Абыкан.

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Источник: Sputniknews.kz

«В предстоящие выходные дни по северной половине республики будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Но начало сентября обещает быть жарким. Дневная температура воздуха предполагается плюс 25−33 градусов, на юге, юго-западе и юго-востоке местами плюс 35−40 градусов", — сказала Абыкан.

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