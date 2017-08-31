Жаркой погодой насладятся казахстанцы в первые дни осени
Начало сентября порадует жителей Казахстана жаркой погодой, рассказала радио Sputnik Казахстан
Начало сентября порадует жителей Казахстана жаркой погодой, рассказала радио Sputnik Казахстан
«В предстоящие выходные дни по северной половине республики будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Но начало сентября обещает быть жарким. Дневная температура воздуха предполагается плюс 25−33 градусов, на юге,