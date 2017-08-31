Астероид размером с город «сблизится» с Землей 1 сентября

Источник: Tengrinews

Речь идет о понятии сближения в космических масштабах. Небесное тело пролетит в семи миллионах километров от планеты, что по космическим меркам очень близко.

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Размер астероида составляет около 4,4 километра в диаметре, что сопоставимо с небольшим городом, отмечает издание. В Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте подчеркнули, что «Флоренс» никакой угрозы для землян не представляет.

«Многие астероиды проходили на более близком расстоянии от Земли, однако все они были меньше по размерам, чем “Флоренс”. С начала программы NASA по наблюдению за астероидами это первый случай, когда столь крупный астероид сближается с Землей», — заявили в лаборатории.