Гринпис России заинтересовался воздухом Екатеринбурга

Источник: РИА "Новости"

Екатеринбург выбран одним из пяти городов России, где активисты Гринписа России намерены провести исследования качества воздуха, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-центре в четверг, 31 августа.

Для проверки качества воздуха путем голосования были выбраны пять крупных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород и Екатеринбург.

«Загрязнение воздуха — одна из самых важных экологических проблем для жителей крупных российских городов. Однако далеко не везде есть такая продвинутая система мониторинга, как в Москве, а измеряющих станций зачастую недостаточно, чтобы узнать качество воздуха. Чтобы горожане получили правдивую информацию о качестве воздуха, Гринпис России инициирует независимые измерения», — заявили в борцы за экологию.

Когда будут проведены исследования и когда опубликуют какие-то данные, активисты организации не сообщают. Но при этом отмечают, что практически во всех крупных городах России источником загрязнения воздуха в 80−90% случаев является неэкологичный транспорт.

Напомним, что администрация Екатеринбурга выступила с перезаключением договоров и госконтрактов с перевозчиками общественного транспорта, где обязательным условием должны быть соблюдены требования по загрязнению транспортом атмосферного воздуха. Инициатива в первую очередь связана с подготовкой города к ЧМ-2018 по футболу и постепенному внедрению транспортной реформы в Екатеринбурге.