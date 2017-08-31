Гринпис России заинтересовался воздухом Екатеринбурга
В пяти крупных городах страны пройдет независимая оценка загрязнения атмосферы.
В пяти крупных городах страны пройдет независимая оценка загрязнения атмосферы.
Екатеринбург выбран одним из пяти городов России, где активисты Гринписа России намерены провести исследования качества воздуха, сообщили «АиФ-Урал» в
Для проверки качества воздуха путем голосования были выбраны пять крупных городов России: Москва,
«Загрязнение воздуха — одна из самых важных экологических проблем для жителей крупных российских городов. Однако далеко не везде есть такая продвинутая система мониторинга, как в Москве, а измеряющих станций зачастую недостаточно, чтобы узнать качество воздуха. Чтобы горожане получили правдивую информацию о качестве воздуха, Гринпис России инициирует независимые измерения», — заявили в борцы за экологию.
Когда будут проведены исследования и когда опубликуют
Напомним, что администрация Екатеринбурга выступила с перезаключением договоров и госконтрактов с перевозчиками общественного транспорта, где обязательным условием должны быть соблюдены требования по загрязнению транспортом атмосферного воздуха. Инициатива в первую очередь связана с подготовкой города к ЧМ-2018 по футболу и постепенному внедрению транспортной реформы в Екатеринбурге.
Кроме того, власти города в течение года проводят исследования грязи, стоимость которых составляет почти 2 млн рублей. Благодаря этим данным, чиновники хотят найти причины появления грязи в уральской столицы в разные времена года.