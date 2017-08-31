Четверть миллиона нижегородцев сделали прививку против гриппа

Около 240 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку против гриппа по состоянию на 30августа, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В том числе прививку сделали около 45 тысяч детей.

В состав вакцины «Совигрипп» входят актуальные штаммы вирусов гриппа: А/Michigan/45/2015 (H1N1), А/HongKong/4801/2014 (H3N2), В/Brisbane/60/2008. По прогнозу Всемирной Организацией Здравоохранения именно вирус гриппа A «Мичиган» займет лидирующее место в структуре циркулирующих вирусов респираторных инфекций в сезон эпидемического подъема гриппа в 2017/2018 годах.

В текущем году планируется привить более 40% населения Нижегородской области. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

31 августа прививку сделали сотрудники Управления Роспотребнадзора. Данное мероприятие проводится ежегодно и позволяет поддерживать кадровую обеспеченность в течение эпидемического сезона, в том числе в период эпидемии.

Бесплатно сделать прививку в территориальных поликлиниках по месту жительства или временного пребывания рекомендуют лицам, имеющим профессиональный риск заражения с последующим его массовым распространением (сотрудники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта, сферы обслуживания), членам организованных коллективов (лица, подлежащие призыву на военную службу, школьники, учащиеся и студенты профессиональных образовательных организаций), а также лицам, имеющим риск заражения и развития осложнений в силу индивидуальных особенностей (дети с 6 мес, взрослые старше 60 лет, беременные, лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическими нарушениями). Также важным элементом прививочной кампании является иммунизация лиц в окружении детей до 6 мес, для которых вакцина против гриппа не разработана.

Вакцинация против гриппа будет также поводиться непосредственно в детских образовательных учреждениях и на предприятиях при условии соблюдения требований санитарного законодательства по безопасности иммунизации. О возможности и сроках проведения иммунизации необходимо проконсультироваться в медицинских организациях по месту проживания, обучения или расположения предприятия.

Население, которое не подлежит бесплатной вакцинации, в том числе и, желающие, привиться импортными вакцинами, могут сделать прививку в медицинских вакцинальных центрах за счет собственных средств.