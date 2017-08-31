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13:15 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Четверть миллиона нижегородцев сделали прививку против гриппа

Согласно планам, в этом году прививки от гриппа планируется сделать более 1,2 млн жителей Нижегородской области.

Около 240 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку против гриппа по состоянию на 30августа, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В том числе прививку сделали около 45 тысяч детей.

В состав вакцины «Совигрипп» входят актуальные штаммы вирусов гриппа: А/Michigan/45/2015 (H1N1), А/HongKong/4801/2014 (H3N2), В/Brisbane/60/2008. По прогнозу Всемирной Организацией Здравоохранения именно вирус гриппа A «Мичиган» займет лидирующее место в структуре циркулирующих вирусов респираторных инфекций в сезон эпидемического подъема гриппа в 2017/2018 годах.

В текущем году планируется привить более 40% населения Нижегородской области. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

31 августа прививку сделали сотрудники Управления Роспотребнадзора. Данное мероприятие проводится ежегодно и позволяет поддерживать кадровую обеспеченность в течение эпидемического сезона, в том числе в период эпидемии.

Бесплатно сделать прививку в территориальных поликлиниках по месту жительства или временного пребывания рекомендуют лицам, имеющим профессиональный риск заражения с последующим его массовым распространением (сотрудники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта, сферы обслуживания), членам организованных коллективов (лица, подлежащие призыву на военную службу, школьники, учащиеся и студенты профессиональных образовательных организаций), а также лицам, имеющим риск заражения и развития осложнений в силу индивидуальных особенностей (дети с 6 мес, взрослые старше 60 лет, беременные, лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическими нарушениями). Также важным элементом прививочной кампании является иммунизация лиц в окружении детей до 6 мес, для которых вакцина против гриппа не разработана.

Вакцинация против гриппа будет также поводиться непосредственно в детских образовательных учреждениях и на предприятиях при условии соблюдения требований санитарного законодательства по безопасности иммунизации. О возможности и сроках проведения иммунизации необходимо проконсультироваться в медицинских организациях по месту проживания, обучения или расположения предприятия.

Население, которое не подлежит бесплатной вакцинации, в том числе и, желающие, привиться импортными вакцинами, могут сделать прививку в медицинских вакцинальных центрах за счет собственных средств.

Кроме этого, обеспечить вакцинацию против гриппа работающему населению могут работодатели, выделив средства из фонда предприятий и учреждений.

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