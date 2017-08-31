Минские гимназисты вместо цветов учителям сделают подарки детдомовцам
Благотворительные акции подобного типа предлагают проводить в Беларуси и России уже не первый год, однако пока в них принимают участие единицы.
Благотворительные акции подобного типа предлагают проводить в Беларуси и России уже не первый год, однако пока в них принимают участие единицы.
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Ученики шестого «А» класса минской гимназии № 13 в День знаний решили провести благотворительную акцию «Подари добро» — вместо цветов учителям они понесут важные подарки учащимся детского дома, сообщает Sputnik.
Подобные акции давно призывают проводить активисты: вместо многочисленных букетов учителям переводить средства на благотворительность или помогать сиротам и больным детям конкретными шагами. В этом году так решили поступить ученики столичной гимназии.
«В этот день ученики шестого “А” класса вместо праздничных цветов для своих учителей подготовили
Обладателями подарков станут близнецы Дмитрий и Денис Третьяковы, двойняшки Полина и Егор Анискович. Гимназисты встретят ребят из школы и вручат им в праздничной обстановке первые их школьные принадлежности.
«У нас с Детским домом № 5 развиваются дружеские отношения уже на протяжении нескольких лет. Нынешняя акция — это инициатива самих учеников. Их решение демонстрирует сопричастность к жизни в
Руководитель гимназии уверена, что пилотный проект в будущем будет подхвачен учащимися других классов и станет одной из постоянных и добрых традиций.