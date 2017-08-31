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14:08 (мск), источник: Sputnik.by

Минские гимназисты вместо цветов учителям сделают подарки детдомовцам

Благотворительные акции подобного типа предлагают проводить в Беларуси и России уже не первый год, однако пока в них принимают участие единицы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Ученики шестого «А» класса минской гимназии № 13 в День знаний решили провести благотворительную акцию «Подари добро» — вместо цветов учителям они понесут важные подарки учащимся детского дома, сообщает Sputnik.

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Подобные акции давно призывают проводить активисты: вместо многочисленных букетов учителям переводить средства на благотворительность или помогать сиротам и больным детям конкретными шагами. В этом году так решили поступить ученики столичной гимназии.

«В этот день ученики шестого “А” класса вместо праздничных цветов для своих учителей подготовили портфели-первоклашек для воспитанников Детского дома № 5 Минска. В набор юного ученика вошли тетради, обложки для книг, карандаши, ручки, комплекты для творчества, игрушечные сувениры», — рассказали Sputnik организаторы акции.

Обладателями подарков станут близнецы Дмитрий и Денис Третьяковы, двойняшки Полина и Егор Анискович. Гимназисты встретят ребят из школы и вручат им в праздничной обстановке первые их школьные принадлежности.

«У нас с Детским домом № 5 развиваются дружеские отношения уже на протяжении нескольких лет. Нынешняя акция — это инициатива самих учеников. Их решение демонстрирует сопричастность к жизни в чем-то обделенных детей, желание наполнить их жизнь яркими и запоминающимися эмоциями и событиями», — рассказала директор гимназии № 13 Ольга Черноусова.

Руководитель гимназии уверена, что пилотный проект в будущем будет подхвачен учащимися других классов и станет одной из постоянных и добрых традиций.

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