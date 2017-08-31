Тестирование электронной регистрации иностранцев начнется 1 сентября

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовый доступ к электронной услуге «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь» будет открыт с 1 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.
Ознакомиться с функциональными возможностями электронной услуги и выполнить тестовую передачу сведений 1—30 сентября смогут юридические и физические лица, которые заключили договор с Национальным центром электронных услуг (www.portal.gov.by) на оказание электронной услуги «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь».
Тестирование предназначено только для проверки работоспособности услуги. Для проверки функционирования достаточно выполнения одной успешной передачи сведений.
Полноценное использование данной электронной услуги станет доступным с 1 октября этого года. Пока же режим тестового доступа не отменяет необходимость предоставления сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в орган внутренних дел в установленном порядке.
Проверить фактическое поступление информации, переданной во время тестирования через единый портал электронных услуг, можно по телефонам: (8 017) 218 52 51, 218 55 08 в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. В случае отсутствия доступа к электронной услуге в личном кабинете, либо при возникновении иных технических проблем при заполнении электронной формы на портале, следует обратиться по телефону: 8 (017) 229 30 00 в будние дни с 8.00 до 19.00.