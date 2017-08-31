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14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Сервис бесплатных объявлений «Юла» запускает новую услугу на рынке недвижимости

Нововведение позволит пользователям продавать квартиры прямо со смартфона.

Сервис бесплатных объявлений «Юла», созданный Mail.Ru Group, запускает новый уникальный продукт на рынке недвижимости, который позволит изменить действующую конъюнктуру рынка.

Теперь пользователи смогут проводить весь процесс продажи квартиры через интернет — с момента размещения объявления до электронного закрытия сделки.

Планируется, что нововведение позволит «Юле» к концу года стать одним из лидеров рынка классифайдов недвижимости.

Так, новая вертикаль в сервисе упростит продажу квартир и предоставит возможность проведения сделок без участия посредников. Пользователи смогут осуществлять сделки прямо со смартфона. В этот процесс входит подготовка квартиры к продаже, клининг, консультирование, сопровождение и бесплатная фотосъемка.

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При этом руководитель сервиса бесплатных объявлений «Юла» Егор Абрамец подчеркнул, что уже в момент запуска вертикали около 70 фотографов будут работать по данному направлению в Москве.

Кроме того, все объявления, касающиеся недвижимости, автоматически модерируются с помощью технологии искусственного интеллекта, которая позволяет видеть только объявления с достоверными и уникальными фотографиями. Это делает процесс сделки безопасным и позволяет избежать лишних процедур по определению правдивости предоставленной информации. Так, если пользователь продает квартиру, а на фотографии разместил что-то другое, то сервис не пропустит изображение и отклонит объявление.

Уточняется, что на начальной стадии нововведение будет запущено в столице, а затем во всех ключевых регионах России. Партнером сервиса станет цифровое агентство недвижимости «33 Слона». При этом вертикаль будет охватывать недвижимость любой категории (первичное и вторичное жилье), а также рынок аренды квартир для частных лиц.

Мы хотим изменить пользовательский опыт покупки и продажи недвижимости. При создании «Юлы» мы ориентировались на концепцию classified 2.0, где сервис выступает не просто местом для размещения объявлений, а решает проблемы покупателей и продавцов как онлайн, так и офлайн.
Егор Абрамец
Руководитель сервиса бесплатных объявлений «Юла»

По его словам, за год в Москве совершается около 200 тысяч сделок купли-продажи, при этом около 100 тысяч выставлено на продажу единовременно. «Юла» позволяет находить и предлагать товары с учетом интересов пользователей, аудитория которых в настоящий момент превышает 20 млн по России .

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