Сервис бесплатных объявлений «Юла» запускает новую услугу на рынке недвижимости
Нововведение позволит пользователям продавать квартиры прямо со смартфона.
Нововведение позволит пользователям продавать квартиры прямо со смартфона.
Сервис бесплатных объявлений «Юла», созданный Mail.Ru Group, запускает новый уникальный продукт на рынке недвижимости, который позволит изменить действующую конъюнктуру рынка.
Планируется, что нововведение позволит «Юле» к концу года стать одним из лидеров рынка классифайдов недвижимости.
Так, новая вертикаль в сервисе упростит продажу квартир и предоставит возможность проведения сделок без участия посредников. Пользователи смогут осуществлять сделки прямо со смартфона. В этот процесс входит подготовка квартиры к продаже, клининг, консультирование, сопровождение и бесплатная фотосъемка.
При этом руководитель сервиса бесплатных объявлений «Юла» Егор Абрамец подчеркнул, что уже в момент запуска вертикали около 70 фотографов будут работать по данному направлению в Москве.
Кроме того, все объявления, касающиеся недвижимости, автоматически модерируются с помощью технологии искусственного интеллекта, которая позволяет видеть только объявления с достоверными и уникальными фотографиями. Это делает процесс сделки безопасным и позволяет избежать лишних процедур по определению правдивости предоставленной информации. Так, если пользователь продает квартиру, а на фотографии разместил
Уточняется, что на начальной стадии нововведение будет запущено в столице, а затем во всех ключевых регионах России. Партнером сервиса станет цифровое агентство недвижимости «33 Слона». При этом вертикаль будет охватывать недвижимость любой категории (первичное и вторичное жилье), а также рынок аренды квартир для частных лиц.
Мы хотим изменить пользовательский опыт покупки и продажи недвижимости. При создании «Юлы» мы ориентировались на концепцию classified 2.0, где сервис выступает не просто местом для размещения объявлений, а решает проблемы покупателей и продавцов как онлайн, так и офлайн.
По его словам, за год в Москве совершается около 200 тысяч сделок