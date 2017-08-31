Умер исполнитель главной роли в фильме «Не бойся, я с тобой!»

Знаменитый представитель династии цирковых наездников и киноактер Мухтарбек Кантемиров, сыгравший в 1981 году одну из главных ролей в культовом советском фильме «Не бойся, я с тобой!», скончался 30 августа 2017 года на 84-м году жизни.

О смерти Кантемирова сообщила на своей странице в сети Facebook актриса Яна Никитина, сыгравшая вместе с ним в снятом в 2011 году Юлием Гусманом сиквеле знаменитого фильма под названием «Не бойся, я с тобой! 1919».

Кантемиров родился в 1934 году в осетинской семье профессиональных цирковых наездников и сам был создателем и худруком московского конного театра «Каскадер», а также главой Гильдии каскадеров России и федерации боевого метания «Летящий нож» и снялся в нескольких фильмах, самым известным из которых стал «Не бойся, я с тобой», где Кантемиров исполнил роль Рустама.

«Гусман пришел и предложил сняться в кино в главной роли. К тому времени я много снимался в кино, но в качестве каскадера. Я боялся, что главную роль просто не потяну, но тот оставался непреклонен: “У тебя все получится!” В итоге, как мне кажется, получился очень теплый, светлый фильм», — вспоминал позднее сам Кантемиров.

«У дяди Миши была долгая, но все равно несправедливо короткая, чудесная жизнь. Прекрасное наследие. Пока человека помнят, он жив. Царствие небесное и вечная память мастеру. Низкий поклон от всех нас… Прощай, дядя Миша!» — говорится на информационном портале каскадеров России и СНГ.