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14:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Гражданин Таджикистана лишился эстонского «Мерседеса» в Новосибирске

Мужчина ездил на нерастаможенном автомобиле и попал в поле зрения сотрудников ГИБДД, «железного коня» теперь передадут в управление Росимущества, рассказали в таможне.

Гражданин Таджикистана лишился эстонского «Мерседеса» в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Гражданин Таджикистана приехал в Россию из Монголии на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии. Далее он незаконно передал авто знакомому. В Новосибирске на улице Красина автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, проверили документы. Выяснилось, что бумаг таможенного оформления нет. Возбудили административное дело по .2 ст. 16.24 КоАП РФ — передача права пользования временно ввезенным транспортным средством без соблюдения условий таможенного законодательства.

Суд постановил — нарушителю уплатить штраф и оформить автомобиль. Штраф был погашен, а вот таможенные платежи нет.

«“Мерседес” признан судом бесхозяйным, в ближайшее время иномарку передадут управлению Росимущества», — подытожили в таможне.

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