Гражданин Таджикистана лишился эстонского «Мерседеса» в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Гражданин Таджикистана приехал в Россию из Монголии на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии. Далее он незаконно передал авто знакомому. В Новосибирске на улице Красина автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, проверили документы. Выяснилось, что бумаг таможенного оформления нет. Возбудили административное дело по .2 ст. 16.24 КоАП РФ — передача права пользования временно ввезенным транспортным средством без соблюдения условий таможенного законодательства.

Суд постановил — нарушителю уплатить штраф и оформить автомобиль. Штраф был погашен, а вот таможенные платежи нет.