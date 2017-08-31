В Прикамье врачи санавиации спасли жизнь рыбаку

Спасательную операцию пришлось организовать в Пермском крае из-за забывчивого рыбака.

Трое пермяков отправились на рыбалку в нежилой поселок Касево в Коми-Пермяцкий округ. На машине добрались до поселка Лель, а дальше 30 км прошли по лесу пешком до места рыбалки.

Один из рыбаков, 25-летний мужчина с диабетом 1-го первого типа, не взял с собой инсулин, который он должен вводить себе ежедневно.

Чтобы не портить отдых товарищам, мужчина никому об этом не рассказал.

«На второй день у него появились первые признаки ухудшения состояния — слабость, сухость во рту, тошнота и рвота. На следующий день, когда мужчина уже не мог ходить, один из его товарищей пешком прошел 30 км по лесу до поселка Лель, где сообщил о ситуации фельдшеру местного фельдшерско-акушерского пункта. Тот связался с отделением скорой помощи Гайнского района и службой спасения», — рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

Сообщение в краевую больницу поступило в 18 часов 24 августа.

Вертолётных площадок в заброшенном поселке Касево нет Место для посадки предстояло искать с воздуха, но сделать это в темноте невозможно. Решили дождаться утра.

Ситуацию осложняло то, что с рыбаками невозможно связаться по телефону.

«Кроме того, расстояние от Большого Савино (там базируется вертолёт) до посёлка, где находился пациент, составляет 348 км — практически предельная дальность полета для Ми-2», — поясняют в мнздраве.

Утром 25 августа Ми-2 с двумя пилотами, врачом-реаниматологом, полным комплектом мобильного реанимационного оборудования и двумя спасателями краевой службы спасения вылетел из Перми на север Гайнского района. После нескольких кругов над поселком Касево пилоты нашли пригодную для посадки площадку.

Врачи подоспели вовремя. Пациент был в крайне тяжелом состоянии: он не мог самостоятельно двигаться, уровень сахара превышал норму в три раза. На месте медики стабилизировали состояние мужчины. После этого его транспортировали его на борт вертолёта.

В Гайнах Ми-2 приземлился на дозаправку. После этого пациента доставили в аэропорт Большое Савино, где уже стоял наготове реанимобиль.

В Пермской краевой клинической больнице врачи обнаружили у рыбака двустороннюю пневмонию.