В Прикамье врачи санавиации спасли жизнь рыбаку
Мужчина с диабетом поехал на рыбалку, но забыл дома инсулин.
Мужчина с диабетом поехал на рыбалку, но забыл дома инсулин.
Спасательную операцию пришлось организовать в Пермском крае
Трое пермяков отправились на рыбалку в нежилой поселок Касево в
Один из рыбаков, 25-летний мужчина с диабетом 1-го первого типа, не взял с собой инсулин, который он должен вводить себе ежедневно.
Чтобы не портить отдых товарищам, мужчина никому об этом не рассказал.
«На второй день у него появились первые признаки ухудшения состояния — слабость, сухость во рту, тошнота и рвота. На следующий день, когда мужчина уже не мог ходить, один из его товарищей пешком прошел 30 км по лесу до поселка Лель, где сообщил о ситуации фельдшеру местного
Сообщение в краевую больницу поступило в 18 часов 24 августа.
Вертолётных площадок в заброшенном поселке Касево нет Место для посадки предстояло искать с воздуха, но сделать это в темноте невозможно. Решили дождаться утра.
Ситуацию осложняло то, что с рыбаками невозможно связаться по телефону.
«Кроме того, расстояние от Большого Савино (там базируется вертолёт) до посёлка, где находился пациент, составляет 348 км — практически предельная дальность полета для Ми-2», — поясняют в мнздраве.
Утром 25 августа Ми-2 с двумя пилотами,
Врачи подоспели вовремя. Пациент был в крайне тяжелом состоянии: он не мог самостоятельно двигаться, уровень сахара превышал норму в три раза. На месте медики стабилизировали состояние мужчины. После этого его транспортировали его на борт вертолёта.
В Гайнах Ми-2 приземлился на дозаправку. После этого пациента доставили в аэропорт Большое Савино, где уже стоял наготове реанимобиль.
В Пермской краевой клинической больнице врачи обнаружили у рыбака двустороннюю пневмонию.
«Если бы врачи санавиации не сработали оперативно, он мог не пережить “экстремальную рыбалку”. Сейчас состояние пациента стабильное — из реанимации он переведен в отделение пульмонологии», — рассказали в минздраве.