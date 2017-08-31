3 сентября в районе городской эспланады закроют движение личного и общественного транспорта

По улице Ленина будет закрыт проезд транспорта на участке от улицы Попова до улицы Крисанова, на улице Борчанинова — на участке от улицы Петропавловская до улицы Екатерининская. В связи с этим автобусные маршруты № 6, № 8 и № 53 от остановки «Центральный рынок» будут следовать через улицы Крисанова и Петропавловская.



Автобусные маршруты № 15, № 20, № 35, № 39, № 46 и № 49 будут следовать в направлении центра города по улицам Попова, Монастырская, Окулова, Крисанова и Петропавловская.

Автобусные маршруты № 10 и № 14 будут объезжать участок перекрытия через улицы Крисанова, Попова по улице Луначарская в прямом направлении и по улице Екатерининская в обратном.



Автобусные маршруты № 54 и № 67 будут следовать через улицы Крисанова, Луначарского (в обратном направлении через улицу Екатерининская) и Борчанинова.



Троллейбусный маршрут № 5 будет работать по укороченной схеме от остановки «улица Гусарова» до остановки «Советская».



Трамвайный маршрут № 5 будет следовать сообщением «улица Стахановская — станция Бахаревка», маршрут № 11 будет двигаться от станции Осенцы до микрорайона Висим через улицы Куйбышева и Максима Горького.



В городском департаменте дорог и транспорта напоминают, что 3 сентября в центре города также будет закрыто движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением Пермского международного марафона.