Первый СимфоРокПарк состоится уже в эту пятницу
1 сентября с 12:30 до 22:00 в парке на Королева пройдет СимфоРокПарк. В программе заявлены выступления профессиональных коллективов филармонии, московских и омских музыкантов.
1 сентября с 12:30 до 22:00 в парке на Королева пройдет СимфоРокПарк. В программе заявлены выступления профессиональных коллективов филармонии, московских и омских музыкантов.
Традиционно будут организованы интерактивные площадки, фотозоны, выставки и
В парке будут представлены две концертные сцены, музыка на которых будет звучать
Музыкальная программа.
12.30 — 15.00 СимфоУтренник ко Дню знаний.
13.00 — 14.00 «Полный вперед!». Театрализованный
14.00 — 15.00 «Приключения Вовки Морковкина в Тридевятом царстве». Выступают Солисты Омской филармонии.
15.00 — 22.00 Let’s Rock. Ведущий — радиоведущий Александр Щербинин.
15.00 — 15.50 Вариации на тему «Rock». Духовой оркестр филармонии. В исполнении музыкантов Духового оркестра прозвучат произведения Пола Маккартни, сочинения в
15.50 — 16.30 Группа «Paraplast» (Омск) (вторая сцена).
16.30 — 17.10 Группа «ОМичи» (Омск).
17.40 — 18.20 Группа «Pine Ridge» (Омск).
18.20 — 19.00 Группа «Сливджем» (Омск) (вторая сцена).
Кульминацией фестиваля станет масштабный концерт симфонического рока.
19.00 — 20.30 Омский академический симфонический оркестр, Трио Антона Давидянца: Александр Машин, ударные; Юлия Перминова, клавишные; Антон Давидянц (бас-гитара) (Москва); Александр Чеснаков (бас-гитара) (Омск).
Со сцены зазвучат произведения Queen, Deep purple, Nirvana и Survivor. Омичи станут первыми, кто услышит
После завершения концерта Омского академического симфонического оркестра состоится эффектное
21.00 — 21.40 выступит омский
Дополнительные площадки:
В 17:00 известный омский музыкант Сергей Ройз проведет
В парке будет работать экспозиция, посвященная омскому року. Плакаты и фотографии омских рокеров позволят узнать много интересного из истории
Омский технологический колледж предоставит возможность изменить свою внешность в мастерской
В шатре справа от главной сцены расположится галерея «Левая нога», куратор выставки — известный художник Дмитрий Вирже.
И традиционно на СимфоРокПарке омичи смогут сделать оригинальные фотографии на фоне баннеров, оформленных в
В СимфоРокПарке принимает участие Музыкальный салон БиС. Каждый желающий сможет поиграть на музыкальных инструментах, сфотографироваться с ними и послушать живое исполнение профессионалов салона БиС.
Билеты на СимфоРокПарк можно приобрести в кассах филармонии и на входе в парк в день мероприятия. Рекомендуется приобретать билеты заранее. Подробности — в группе мероприятия.