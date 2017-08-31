Первый СимфоРокПарк состоится уже в эту пятницу

Традиционно будут организованы интерактивные площадки, фотозоны, выставки и фуд-корд.

В парке будут представлены две концертные сцены, музыка на которых будет звучать нон-стоп в продолжение всего фестиваля. Предваряет основную музыкальную программу фестиваля СимфоУтренник. А уже во второй половине дня артисты исполнят самую разнообразную по своей стилистике рок-музыку: от симфо&джаз-рока до панк-рока и стоунера.

Музыкальная программа.

12.30 — 15.00 СимфоУтренник ко Дню знаний.

13.00 — 14.00 «Полный вперед!». Театрализованный концерт-представление. Участники: Омский академический симфонический оркестр и молодежный театр «Третий круг».

14.00 — 15.00 «Приключения Вовки Морковкина в Тридевятом царстве». Выступают Солисты Омской филармонии.

15.00 — 22.00 Let’s Rock. Ведущий — радиоведущий Александр Щербинин.

15.00 — 15.50 Вариации на тему «Rock». Духовой оркестр филармонии. В исполнении музыкантов Духового оркестра прозвучат произведения Пола Маккартни, сочинения в рок-стилистике из кинофильмов «Рокки-3», «Огненные колесницы», «Охотники за привидениями» и так далее.

15.50 — 16.30 Группа «Paraplast» (Омск) (вторая сцена).

16.30 — 17.10 Группа «ОМичи» (Омск).

17.40 — 18.20 Группа «Pine Ridge» (Омск).

18.20 — 19.00 Группа «Сливджем» (Омск) (вторая сцена).

Кульминацией фестиваля станет масштабный концерт симфонического рока.

19.00 — 20.30 Омский академический симфонический оркестр, Трио Антона Давидянца: Александр Машин, ударные; Юлия Перминова, клавишные; Антон Давидянц (бас-гитара) (Москва); Александр Чеснаков (бас-гитара) (Омск).

Со сцены зазвучат произведения Queen, Deep purple, Nirvana и Survivor. Омичи станут первыми, кто услышит Рок-концерт для бас-гитары с оркестром Александра Розенблата. Это произведение композитор написал специально для омского фестиваля. Также оркестр исполнит две аранжировки композиций Егора Летова, солистом в которых выступит экс-гитарист группы «Гражданская оборона» Александр Чеснаков.

После завершения концерта Омского академического симфонического оркестра состоится эффектное файер-шоу.

21.00 — 21.40 выступит омский блюз-роковой дуэт «Groggy» (Омск).

Дополнительные площадки:

В 17:00 известный омский музыкант Сергей Ройз проведет мастер-класс по игре на электрогитаре. Каждый желающий может познакомится с историей происхождения электрогитары, особенностями и приемами игры на ней.

В парке будет работать экспозиция, посвященная омскому року. Плакаты и фотографии омских рокеров позволят узнать много интересного из истории рок-музыки в нашем городе.

Омский технологический колледж предоставит возможность изменить свою внешность в мастерской рок-образов.

В шатре справа от главной сцены расположится галерея «Левая нога», куратор выставки — известный художник Дмитрий Вирже.

Художники-граффитисты Иван Крячко, Андрей Северский и Дмитрий Трипов создадут портреты рок-кумиров. Все посетители смогут принять участие в создании портрета Егора Летова в технике дотворк с мастером Студии DOT-MARK Светланой Пустарнак.

И традиционно на СимфоРокПарке омичи смогут сделать оригинальные фотографии на фоне баннеров, оформленных в рок-стилистике.

В СимфоРокПарке принимает участие Музыкальный салон БиС. Каждый желающий сможет поиграть на музыкальных инструментах, сфотографироваться с ними и послушать живое исполнение профессионалов салона БиС.