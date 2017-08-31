Известная певица разделась возле мемориала жертвам Холокоста
Популярная австралийская певица Ксоня устроила откровенную фотосессию возле мемориала жертвам Холокоста в Румынии, пишет tvzvezda.ru.
Популярная австралийская певица Ксоня устроила откровенную фотосессию возле мемориала жертвам Холокоста в Румынии, пишет tvzvezda.ru.
Фотографии артистка опубликовала на своей странице в соцсети, что вызвало массу разгневанных комментариев от пользователей, которые обвинили девушку в кощунстве и неуместности таких фото.
Известно, что у певицы двойное австралийское и румынское гражданство. Румыния является ее родиной, куда она периодически приезжает.