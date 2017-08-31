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17:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Жители Гумрака пытаются достучаться до губернатора любыми путями

В центре Волгограда заметили автомобиль с плакатами с обращением к губернатору региона Андрею Бочарову от имени жителей поселка Гумрак, сообщает ВДТВ.

Это не столько форма протеста, сколько желание добиться внимания губернатора к проблеме, которая стала неразрешимой для жителей Гумрака с момента начала ремонта шоссе Авиаторов.

Владелец автомобиля и автор плакатов сообщает губернатору, что областной комитет транспорта и дорожного хозяйства обманывает жителей Гумрака.

Мотивом обращения к губернатору стал тот факт, что все договоренности жителей Гумрака с властью по устранению ошибок в проекте строительства дороги, достигнутые в апреле, остались только на бумаге.

Многочисленные жалобы и протесты селян до губернатора так и не дошли — он ни разу не обратил внимания на проблемную ситуацию. Но люди не теряют надежды, что губернатор увидит их проблему.

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