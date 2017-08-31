Жители Гумрака пытаются достучаться до губернатора любыми путями

Это не столько форма протеста, сколько желание добиться внимания губернатора к проблеме, которая стала неразрешимой для жителей Гумрака с момента начала ремонта шоссе Авиаторов.

Владелец автомобиля и автор плакатов сообщает губернатору, что областной комитет транспорта и дорожного хозяйства обманывает жителей Гумрака.

Мотивом обращения к губернатору стал тот факт, что все договоренности жителей Гумрака с властью по устранению ошибок в проекте строительства дороги, достигнутые в апреле, остались только на бумаге.