Жители Гумрака пытаются достучаться до губернатора любыми путями
В центре Волгограда заметили автомобиль с плакатами с обращением к губернатору региона Андрею Бочарову от имени жителей поселка Гумрак, сообщает ВДТВ.
В центре Волгограда заметили автомобиль с плакатами с обращением к губернатору региона Андрею Бочарову от имени жителей поселка Гумрак, сообщает ВДТВ.
Это не столько форма протеста, сколько желание добиться внимания губернатора к проблеме, которая стала неразрешимой для жителей Гумрака с момента начала ремонта шоссе Авиаторов.
Владелец автомобиля и автор плакатов сообщает губернатору, что областной комитет транспорта и дорожного хозяйства обманывает жителей Гумрака.
Мотивом обращения к губернатору стал тот факт, что все договоренности жителей Гумрака с властью по устранению ошибок в проекте строительства дороги, достигнутые в апреле, остались только на бумаге.
Многочисленные жалобы и протесты селян до губернатора так и не дошли — он ни разу не обратил внимания на проблемную ситуацию. Но люди не теряют надежды, что губернатор увидит их проблему.