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16:25 (мск), источник: Tengrinews

Преемник Пьера Кардена оценил стиль казахстанок

Знаменитый кутюрье Пьер Карден представит свою коллекцию одежды в Астане, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

С 1 по 3 сентября в столице состоится ретроспектива коллекции моделей одежды легендарного кутюрье. До начала мероприятия 95-летний Пьер Карден должен был принять участие в показе, однако в последний момент стало известно, что он не сможет быть в Астане лично.

В Казахстан прибыл его преемник — дизайнер Дома моды «Pierre Cardin» Родриго Базиликати. В ходе пресс-конференции в Астане Базиликати связался по телефону с Пьером Карденом. Легендарный модельер передал свое сожаление, что не смог приехать лично в Казахстан.

«Я посылаю вам всем сердечный привет. Прежде всего хочу извиниться, что не приехал, не смотря на то, что долго готовился. Я сожалею, что в данный момент я сейчас не с вами. Я благодарю всех людей, кто поддержал мою коллекцию и пригласили для показа одежды в Астане», — сказал Пьер Карден в ходе телефонного разговора.

Знаменитого кутюрье спросили, как бы он оценил стиль в одежде казахстанских женщин. На что Пьер Карден сказал, что лишь однажды был в Алматы. В свою очередь преемник Пьера Кардена Родриго Базиликати, побывавший в Казахстане уже несколько раз, ответил, что у казахстанок свой стиль.

«Я уже говорил, я увидел, что ваши дамы одеваются достаточно интересно. Они ищут какой-то определенный стиль. У них есть что-то свое (в стиле одежды), что я пока еще нигде не видел. Еще, когда я в первый раз приехал в Казахстан, я обратил внимание на то, что те дамы, которые немного пухленькие, не “обтягиваются”, но находят свой определенный стиль. В целом это красиво», — отметил преемник Пьера Кардена Рикардо Базиликати.

Отметим, в рамках EXPO-2017 в Центральном концертном зале «Казахстан» будет представлена коллекция одежды легендарного кутюрье Пьера Кардена. Это молодежная одежда, изготовленная специально для казахстанских ценителей моды. Также в рамках показа коллекции одежды состоится премьера оперы «Портрет Дориана Грея».

Французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден 60 лет своей жизни посвятил миру моды. Сам он отмечает, что мода для него по-прежнему остается «наркотиком».

Он начал свою карьеру в качестве театрального художника. В 1946 году Пьер Карден создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.

Пьер Карден является не только законодателем моды и талантливым архитектором, но и культурным деятелем. Он организовал фестиваль в Провансе, является владельцем театра «Пьер Карден. Он поставил множество музыкальных спектаклей. Среди них вечернее представление его коллекции вместе с показом спектакля «Казанова».

В программе визита известного кутюрье встреча с министром по инвестициям и развитию РК, с представителями швейных предприятий. Пьер Карден намерен обсудить вопросы совместного сотрудничества по развитию индустрии моды и легкой промышленности Казахстана.

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