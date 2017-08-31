Официальные пляжи Омска будут закрыты с 1 сентября

ТАСС, 31 августа. МЧС не допустило гибели людей на официальных пляжах Омска за купальный сезон, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

«С 1 сентября все пять городских муниципальных пляжей города Омска будут официально закрыты. В течение следующей недели будут закрыты остальные пляжи области. Случаев гибели людей на официально принятых в эксплуатацию пляжах зарегистрировано не было», — сказал представитель ведомства.

Начата подготовка к закрытию пляжей, с пятницы на них не будут дежурить спасатели.