Официальные пляжи Омска будут закрыты с 1 сентября
По сообщению МЧС, гибели людей за сезон не допущено.
По сообщению МЧС, гибели людей за сезон не допущено.
ТАСС, 31 августа. МЧС не допустило гибели людей на официальных пляжах Омска за купальный сезон, сообщили в четверг ТАСС в
«С 1 сентября все пять городских муниципальных пляжей города Омска будут официально закрыты. В течение следующей недели будут закрыты остальные пляжи области. Случаев гибели людей на официально принятых в эксплуатацию пляжах зарегистрировано не было», — сказал представитель ведомства.
Начата подготовка к закрытию пляжей, с пятницы на них не будут дежурить спасатели.
Всего в купальный сезон 2017 года в Омске функционировало 14 пляжей.