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14:50 (мск), источник: ТАСС

Официальные пляжи Омска будут закрыты с 1 сентября

По сообщению МЧС, гибели людей за сезон не допущено.

ТАСС, 31 августа. МЧС не допустило гибели людей на официальных пляжах Омска за купальный сезон, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

«С 1 сентября все пять городских муниципальных пляжей города Омска будут официально закрыты. В течение следующей недели будут закрыты остальные пляжи области. Случаев гибели людей на официально принятых в эксплуатацию пляжах зарегистрировано не было», — сказал представитель ведомства.

Начата подготовка к закрытию пляжей, с пятницы на них не будут дежурить спасатели.

Всего в купальный сезон 2017 года в Омске функционировало 14 пляжей.

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