Новосибирцев предупредили о сильных магнитных бурях
Магнитные бури потревожат новосибирцев, как и всех жителей планеты. Ухудшение здоровья возможно в ближайшие дни.
Магнитные бури потревожат новосибирцев, как и всех жителей планеты. Ухудшение здоровья возможно в ближайшие дни.
Ученые составили предварительный прогноз — период магнитных бурь на Земле наступает сегодня и продлится до 4-го сентября. Насколько сильными они будут — дать точное определение можно лишь за час до начала бури. .
Ольга Бородина, начальник