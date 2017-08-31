Новосибирцев предупредили о сильных магнитных бурях

Ученые составили предварительный прогноз — период магнитных бурь на Земле наступает сегодня и продлится до 4-го сентября. Насколько сильными они будут — дать точное определение можно лишь за час до начала бури. .

Ольга Бородина, начальник Западно-Сибирского центра мониторинга геофизической обстановки Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии: «По предварительным оценкам, это будет буря от слабо возмущенной до умеренно возмущенной. Возможно» «Это очень, все равно, актуальная информация для очень многих отраслей. Особенно для космической отрасли. И для других отраслей экономики: для радиосвязи, для энергетики».