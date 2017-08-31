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14:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев предупредили о сильных магнитных бурях

Магнитные бури потревожат новосибирцев, как и всех жителей планеты. Ухудшение здоровья возможно в ближайшие дни.

Источник: Вести - Новосибирск

Ученые составили предварительный прогноз — период магнитных бурь на Земле наступает сегодня и продлится до 4-го сентября. Насколько сильными они будут — дать точное определение можно лишь за час до начала бури. .

Ольга Бородина, начальник Западно-Сибирского центра мониторинга геофизической обстановки Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии: «По предварительным оценкам, это будет буря от слабо возмущенной до умеренно возмущенной. Возможно» «Это очень, все равно, актуальная информация для очень многих отраслей. Особенно для космической отрасли. И для других отраслей экономики: для радиосвязи, для энергетики».

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