Погода на День города-2017 в Бердске: будет дождливо и холодно
В День города-2017 в Бердске Новосибирской области будет прохладно и дождливо, такой прогноз дал
В День города-2017 в Бердске Новосибирской области будет прохладно и дождливо, такой прогноз дал
«2 сентября в Новосибирск и Бердск придет очередная волна осадков с запада. Есть вероятность дождей с грозами. Температурный фон существенно не изменится, примерно те же самые температуры — 18−23 градуса. Но вероятность дождей есть», — рассказал корреспонденту VN.ru
В первую субботу сентября Бердск готовится отметить День года. Ему исполняется 301 год. В этот день пройдут зарядка с чемпионом, соревнования
Дожди нередко сопровождают праздничные мероприятия. Так, в День города Искитима, когда отмечался 300-летний юбилей, тысячи людей собрались на празднование, и непогода не испортила их настроения.