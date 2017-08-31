Погода на День города-2017 в Бердске: будет дождливо и холодно

«2 сентября в Новосибирск и Бердск придет очередная волна осадков с запада. Есть вероятность дождей с грозами. Температурный фон существенно не изменится, примерно те же самые температуры — 18−23 градуса. Но вероятность дождей есть», — рассказал корреспонденту VN.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В первую субботу сентября Бердск готовится отметить День года. Ему исполняется 301 год. В этот день пройдут зарядка с чемпионом, соревнования садоводов-огородников, закрытие фестиваля песчаных скульптур и многое другое. Хэдлайнером Дня города-2017 в Бердске станет певица Варвара. Заслуженная артистка России исполняет песни в стилях европоп, этно-поп и фолк. После выступления певицы — праздничный фейерверк на площади Горького. Программа празднования опубликована на сайте VN.ru.