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14:22 (мск), источник: VN.ru

Погода на День города-2017 в Бердске: будет дождливо и холодно

В День города-2017 в Бердске Новосибирской области будет прохладно и дождливо, такой прогноз дал Западно-Сибирский Гидрометцентр.

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«2 сентября в Новосибирск и Бердск придет очередная волна осадков с запада. Есть вероятность дождей с грозами. Температурный фон существенно не изменится, примерно те же самые температуры — 18−23 градуса. Но вероятность дождей есть», — рассказал корреспонденту VN.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В первую субботу сентября Бердск готовится отметить День года. Ему исполняется 301 год. В этот день пройдут зарядка с чемпионом, соревнования садоводов-огородников, закрытие фестиваля песчаных скульптур и многое другое. Хэдлайнером Дня города-2017 в Бердске станет певица Варвара. Заслуженная артистка России исполняет песни в стилях европоп, этно-поп и фолк. После выступления певицы — праздничный фейерверк на площади Горького. Программа празднования опубликована на сайте VN.ru.

Дожди нередко сопровождают праздничные мероприятия. Так, в День города Искитима, когда отмечался 300-летний юбилей, тысячи людей собрались на празднование, и непогода не испортила их настроения.

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