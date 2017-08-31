Свалка в Сосновском районе угрожает полетам самолетов
Свалка в Сосновском районе (Челябинская область) угрожает полетам самолетов:
Свалка в Сосновском районе (Челябинская область) угрожает полетам самолетов:
Сегодня, 31 августа, суд запретил размещение бытовых отходов на полигоне в Сосновском районе .
В нарушение требований Воздушного кодекса и Федеральных авиационных правил использования воздушного пространства Челябинский региональный фонд «Экологические технологии» с 2013 года осуществляет сбор и размещение бытовых отходов на полигоне возле деревни Урефты Сосновского района.
«Свалка расположена на расстоянии около 11 с небольших километров от границ приаэродромной территории АО “Челябинское авиапредприятие”. Это способствует массовому скоплению птиц и созданию угрозы безопасности использования воздушного пространства», — сообщает
Решением суда исковые требования Челябинского транспортного прокурора о запрещении деятельности фонда «Экологические технологии» по сбору и размещению пищевых и иных бытовых отходов на полигоне без применения специальных средств и технологий, исключающих массовое скопление птиц удовлетворены.