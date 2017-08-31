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14:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Свалка в Сосновском районе угрожает полетам самолетов

Свалка в Сосновском районе (Челябинская область) угрожает полетам самолетов: птицы-падальщицы могут попасть в двигатель.

Сегодня, 31 августа, суд запретил размещение бытовых отходов на полигоне в Сосновском районе .

В нарушение требований Воздушного кодекса и Федеральных авиационных правил использования воздушного пространства Челябинский региональный фонд «Экологические технологии» с 2013 года осуществляет сбор и размещение бытовых отходов на полигоне возле деревни Урефты Сосновского района.

«Свалка расположена на расстоянии около 11 с небольших километров от границ приаэродромной территории АО “Челябинское авиапредприятие”. Это способствует массовому скоплению птиц и созданию угрозы безопасности использования воздушного пространства», — сообщает пресс-служба суда Металлургического района Челябинска.

Решением суда исковые требования Челябинского транспортного прокурора о запрещении деятельности фонда «Экологические технологии» по сбору и размещению пищевых и иных бытовых отходов на полигоне без применения специальных средств и технологий, исключающих массовое скопление птиц удовлетворены.

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