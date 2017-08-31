Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Жесткий комментарий бойца "Азова" про арку Крымского моста
10 чудовищных медицинских ошибок
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Сотня российских "убийц танков" встревожила Запад – СМИ
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Для жителей частных домов «коммуналка» станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Трехметровая планета пластиковых бутылок появится в Краснодаре

Конструкция частично будет состоять из старых мусорных баков, функция инсталяции — собирать пластиковую тару.

Конструкция частично будет состоять из старых мусорных баков, функция инсталляции — собирать пластиковую тару.

Любой прохожий сможет выбросить в неё использованную бутылку, тара позже пойдет на переработку. Акция приурочена к Году экологии в России — таким образом авторы хотят научить горожан правильной утилизации пластика.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Табаков предложил Серебренникову поставить в МХТ новые спектакли
Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь