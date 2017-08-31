Трехметровая планета пластиковых бутылок появится в Краснодаре
Конструкция частично будет состоять из старых мусорных баков, функция инсталяции — собирать пластиковую тару.
Конструкция частично будет состоять из старых мусорных баков, функция инсталяции — собирать пластиковую тару.
Конструкция частично будет состоять из старых мусорных баков, функция инсталляции — собирать пластиковую тару.
Любой прохожий сможет выбросить в неё использованную бутылку, тара позже пойдет на переработку. Акция приурочена к Году экологии в России — таким образом авторы хотят научить горожан правильной утилизации пластика.