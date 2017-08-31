Студенты ВолГУ стали стипендиатами Президента и Правительства РФ
Стипендии назначаются студентам, проявившим особые выдающиеся способности.
Стипендии назначаются студентам, проявившим особые выдающиеся способности.
Приказом Министерства науки и образования РФ определены стипендиаты Президента и Правительства РФ на 2017/18 учебный год, в число которых вошли студенты Волгоградского государственного университета.
Обладателями стипендий Президента Российской Федерации стали студенты ВолГУ Ирина Андреева, Дарья Калачева, Дарья Конева, Виктория Корнилова, Алексей Назаров, Алина Николаева, Светлана Рябова, Юлия Тымчук и Анастасия Фетисова.
Обладателями стипендий Правительства Российской Федерации стали студенты ВолГУ Марина Берела, Дарья Калачева, Дарья Конева, Виктория Корнилова, Мария Матюшечкина, Алина Николаева, Елизавета Николаева, Светлана Рябова, Екатерина Сухаревская, Роман Третьяков и Лилит Тунян.