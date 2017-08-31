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14:13 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Два детских сада появятся в Волгограде

К началу нового учебного года в областной администрации сообщили о том, что скоро в Волгограде появится еще два детских сада.

Учреждения начали строить в жилых комплексах «Санаторный» в Кировском районе и «Долина» (в Советском). Первый будет рассчитан на 260 детей, второй — на 245.

В детских садах будут залы для занятий музыкой и физкультурой, живой уголок. Предполагается, что рядом с ребятами всегда будут высококвалифицированные специалисты по развитию, в том числе логопед, дефектолог, психолог и педиатр.

Стоит отметить, что за последние три года в Волгоградской области появилось 40 новых детских садов на 4869 мест.

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