Два детских сада появятся в Волгограде

Учреждения начали строить в жилых комплексах «Санаторный» в Кировском районе и «Долина» (в Советском). Первый будет рассчитан на 260 детей, второй — на 245.

В детских садах будут залы для занятий музыкой и физкультурой, живой уголок. Предполагается, что рядом с ребятами всегда будут высококвалифицированные специалисты по развитию, в том числе логопед, дефектолог, психолог и педиатр.