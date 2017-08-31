Более 8 тыс человек обеспечат безопасность воронежцев в День знаний

Источник: РИА "Воронеж"

В обеспечении безопасности воронежцев в День знаний задействуют более 8 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг, 31 августа. Среди них около 1 тыс. спасателей, а также сотрудники экстренных служб и волонтеры. Чтобы контролировать обстановку, в здании главного управления МЧС по Воронежской области развернут оперативный штаб.

Сотрудники частных охранных предприятий и работники учебных заведений организуют особый пропускной режим к местам, где будут проходить мероприятия. Комиссии с участием кинологов проверят здания образовательных учреждений. За порядком в усиленном режиме будут следить 467 сотрудников полиции и 120 работников ГИБДД. Кроме того, в День знаний организуют дежурство дополнительных автомобилей «скорой». Персональная ответственность за выполнение требований, которые обеспечивают безопасность, лежит на директорах школ, гимназий и лицеев.

В День знаний в Воронеже будет действовать особый противотеррористический режим. Информацию о возникающих террористических угрозах и других чрезвычайных ситуациях следует сообщать в: