Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето

Источник: РИА Новости

По его словам, в сентябре на всей европейской территории России будет теплая погода.

Вильфанд отметил, что в начале осени температура будет немного выше нормы, количество осадков — обычным. Особенно благоприятная погода ожидается на юге страны: на курортах Крыма столбик термометра будет держаться в районе 24 градусов тепла.

Солнечным днем будет и 1 сентября, воздух прогреется до 20−22 градусов, хотя утром будет около девяти градусов тепла, сообщил собеседник агентства.

Погода будет сухая и солнечная, дождей не ожидается, добавил он.

Как рассказали специалисты центра «Фобос», термин «бабье лето» относится к периоду хорошей погоды в первой половине сентября: днем обычно умеренно тепло, но по ночам прохладно.