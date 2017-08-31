Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На европейской территории России ожидается бабье лето, сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На европейской территории России ожидается бабье лето, сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в сентябре на всей европейской территории России будет теплая погода.
Вильфанд отметил, что в начале осени температура будет немного выше нормы, количество осадков — обычным. Особенно благоприятная погода ожидается на юге страны: на курортах Крыма столбик термометра будет держаться в районе 24 градусов тепла.
Солнечным днем будет и 1 сентября, воздух прогреется до 20−22 градусов, хотя утром будет около девяти градусов тепла, сообщил собеседник агентства.
Погода будет сухая и солнечная, дождей не ожидается, добавил он.
Как рассказали специалисты центра «Фобос», термин «бабье лето» относится к периоду хорошей погоды в первой половине сентября: днем обычно умеренно тепло, но по ночам прохладно.