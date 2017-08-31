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14:29 (мск), источник: РИА Новости

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На европейской территории России ожидается бабье лето, сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

По его словам, в сентябре на всей европейской территории России будет теплая погода.

Вильфанд отметил, что в начале осени температура будет немного выше нормы, количество осадков — обычным. Особенно благоприятная погода ожидается на юге страны: на курортах Крыма столбик термометра будет держаться в районе 24 градусов тепла.

Солнечным днем будет и 1 сентября, воздух прогреется до 20−22 градусов, хотя утром будет около девяти градусов тепла, сообщил собеседник агентства.

Погода будет сухая и солнечная, дождей не ожидается, добавил он.

Как рассказали специалисты центра «Фобос», термин «бабье лето» относится к периоду хорошей погоды в первой половине сентября: днем обычно умеренно тепло, но по ночам прохладно.

В 2017 году лето по всей России выдалось аномально холодным: в Норильске трижды шел снег, а 15 июня зафиксировали самую низкую температуру за 138 лет.
Вернется ли в Москву лето
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08:42 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
Ещё год назад -я предлагал разогнать весь Гидрометцентр, или поставить их на сдельную работу! Неправильный прогноз - нет премии! Не слишком-ли дорого, нам...
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