Что меняется в нашей жизни в сентябре

К началу каждого месяца сотрудники ГТРК «Южный Урал» традиционно подготавливают обзор законодательных нововведений, с которыми придется столкнуться россиянам, а также подборку исторических дат и предстоящих событий в стране и регионе.

Изменения в правовом поле.

С 1 сентября будут подняты зарплаты работников бюджетной сферы. Как сообщили в правительстве, повышение коснется медицинского персонала, работников социальной службы, культурной отрасли, воспитателей детских садов. Также в перечень попали сотрудники реабилитационных центров для инвалидов. Самое большое повышение заработной платы получат нянечки детских садов и работники социальной сферы услуг. Их доходы вырастут практически на семьдесят процентов. По планам правительства, заработная плата учителя должна составлять порядка двухсот процентов от уровня средней зарплаты по региону.

С 1 сентября размер студенческой стипендии увеличится почти на 6%. Соглашение подписано со всеми вузами страны. Это первая индексация с 2014 года. По данным Росстата, минимальный размер академической стипендии сегодня — 1340 рублей. Вводится в действие также новый порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

С 1 сентября такая форма получения образования, как интернатура, отменяется. Тем временем, в крупнейших вузах Челябинской области закончилась приемная кампания. В Южноуральском госуниверситете ректор уже подписал приказ о зачислении на бюджетную форму обучения, а в ЧелГУ прошли встречи с первокурсниками. Наиболее популярными образовательными направлениями в регионе остаются экономика, юриспруденция, лингвистика и международные коммуникации.

С 1 сентября вводятся новые требования к рекламе на телевидении. Предусматривается, что в случае размещения рекламы на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) на основании данных, полученных по результатам исследования объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать указанные данные в соответствии с договорами, заключенными указанными лицами или их объединениями с организациями (организацией), уполномоченными (уполномоченной) на проведение указанных исследований Роскомнадзором (Федеральный закон от 03.07.2016 N 281-ФЗ).

С 1 сентября расширяется перечень случаев исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Теперь оно возможно в случаях:

— невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников);.

— наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем 6 месяцев с момента внесения такой записи.

Кроме того, определено, что срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать 1 год, а в случае, если ликвидация ООО не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на 6 месяцев.

С 1 сентября вступают в силу изменения в уголовном законодательстве. Теперь копии обвинительного приговора в предусмотренных федеральным законом случаях будут направляться, в том числе, в органы, ведающие делами о гражданстве РФ. Ранее в случаях, предусмотренных федеральным законом, копии обвинительного приговора направлялись в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

С 1 сентября лица, получающие гражданство РФ, теперь обязаны приносить присягу. При этом в случае отказа заявителя от принесения присяги решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене. От принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет; признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности; неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести текст присяги и (или) собственноручно его подписать; а также иные лица в соответствии с решениями Президента РФ. Также предусматриваются основания для лишения гражданства РФ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

С 11 сентября вводятся изменения по ОСАГО. Предусматривается, что для расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельца опасного объекта сведения о повлекших наступление страхового случая нарушениях страхователем установленных законодательством РФ норм и правил эксплуатации опасного объекта, зафиксированных в акте о причинах и об обстоятельствах аварии, заносятся в информационную систему федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих опасных объектов.

С 25 сентября вступают новые положения по ОСАГО. Вступают в силу положения Федерального закона от 28.03.2017 N 49-ФЗ, излагающие в новой редакции условия для применения прямого возмещения убытков в рамках ОСАГО. Так, обратиться к собственному страховщику для проведения восстановительного ремонта или получения выплаты теперь можно в случае ДТП с участием 3-х и более транспортных средств (ранее прямым возмещением убытков потерпевший мог воспользоваться только в том случае, если в ДТП участвовали только 2 автомобиля). Данные положения применяются к отношениям, возникшим после дня их вступления в силу.

С 29 сентября Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы при его расторжении, теперь может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа. Предусматривается, что в случае заключения такого договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при сдаче им багажа также провоз этого багажа. Перевозчик или уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажира воздушного судна об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора воздушной перевозки пассажира. Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, должен предусматривать норму бесплатного провоза багажа. В случае заключения такого договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при наличии у него багажа сверх нормы бесплатного провоза багажа также провоз этого багажа. Норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна. При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее, чем 10 килограммов на одного пассажира воздушного судна. Также уточняется, что пассажир воздушного судна имеет право, в числе прочего, бесплатного провоза ручной клади в пределах нормы, которая устанавливается перевозчиком в соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными на основании требований эксплуатационной документации воздушного судна, и позволяет размещать ручную кладь в пассажирской кабине (салоне) воздушного судна.

События, праздники и памятные даты сентября.

1 сентября в России отмечается День знаний. Это — первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Этот праздник появился в советское время. Официально как «День знаний» он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. И сегодня 1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами.

1 сентября (дата для 2017 года) — Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (или Ид аль-Адха), является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2−3 дня. Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда (приносить в жертву барана) не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.

1 сентября 1936 года с целью сохранения образцов самобытной народной культуры народов Южного Урала был создан Челябинский Государственный областной центр народного творчества. В далеком 1936-м это учреждение было создано с одной единственной целью — сохранения образцов самобытной народной культуры.

2 сентября в России отмечается День воинской славы — День окончания Второй мировой войны (1945 год). Эта памятная дата установлена федеральным законом от 23 июля 2010 года. Если говорить точно, совсем новым этот праздник не назовешь, — он был учрежден 3 сентября 1945 года — на следующий день после капитуляции Японии — Указом Президиума Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но долгие годы в официальном календаре знаменательных дат праздник фактически игнорировался. Теперь историческая справедливость восстановлена, и 2 сентября объявлен государственным праздником — Днем воинской славы.

2 сентября в нашей стране отмечается День российской гвардии. Этот праздник установлен в 2000 году указом президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии. Российская Императорская Гвардия была учреждена в начале царствования Петра Первого из Преображенского и Семеновского полков. В 1918 году она была распущена, а вновь создана в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Отличившиеся под Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению И. Сталина получили наименование гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии было введено понятие «гвардейская часть».

2 сентября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) органов внутренних дел России. В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников. К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак — белый металлический щит с названием участка и постовым номером. Подразделениям ППС предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования. Более того, руководство страны определяло охрану общественного спокойствия как одну из главных обязанностей милиции.

Со 2 по 18 сентября верующие Челябинской области смогут приложиться к Феодоровской иконе Божией Матери. В Челябинск святыню доставят 2 сентября. Горожане смогут приложиться к ней в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 9 сентября. «Затем Феодоровская икона Божией Матери посетит другие епархии нашей митрополии: Златоустовскую — с 9 по 12 сентября, Троицкую — с 12 по 14 сентября, Магнитогорскую — с 14 по 18 сентября», — пояснили в пресс-службе Челябинской епархии. Феодоровская икона Богоматери известна с XII века. В 60-х годах XIII века она оказалась в Костроме, где несколько столетий хранилась в соборном храме великомученика Феодора Стратилата. Поэтому образ и начали называть Феодоровским. Сейчас икона находится в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы. Именно перед ликом этой иконы принял избрание на российский престол Михаил Романов. С давних времен Феодоровская богородица почитается как покровительница семейного благополучия.