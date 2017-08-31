Туристам предложат пройти в кандалах по Сибирскому тракту

Тайна белого пятна

По данным Омскстата, в прошлом году рынок туристических услуг в Прииртышье просел на семь процентов, и сегодня большинство омичей предпочитает проводить отпуск, не выезжая за пределы региона. Казалось бы, самое время занять освободившуюся нишу, используя внутренние резервы. В Омской области немало уголков, где можно отдохнуть, однако многие жители о них ничего не знают, а местные турагентства путевки туда не предлагают.

— Продвижение местных турпродуктов мы считаем задачей номер один, — заявила заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. — Чтобы ее решить, открываем в Омске первый туристический информационный центр. Следом в Таре, Большеречье и Муромцево будут созданы его филиалы, которые мы снабдим картами, путеводителями и обяжем не только активно продвигать регион за его пределами, но и прививать местному населению культуру путешествий по родному краю.

Эксперты полагают, что туристы, которые хотя бы раз посетят деревню Окунево, где проходит фестиваль «Солцеворот», увидят знаменитые пять озер с «серебряной» водой, пройдут в кандалах по Сибирскому тракту, повторив путь декабристов, уже будут на местные достопримечательности смотреть совсем по-другому и сами станут проводниками этих маршрутов.

На привале

По данным регионального минкультуры, в прошлом году Омскую область посетило более 360 тысяч туристов, в том числе тридцать тысяч иностранцев. Привлекали их, главным образом, масштабные мероприятия — Сибирский марафон, международный конкурс скрипачей, театральный фестиваль «Академия», трехсотлетний юбилей Омска. Специалисты надеются, что реконструкция объектов Омской крепости, создание филиала музея «Эрмитаж», участие Омска во всероссийском проекте «По местам Достоевского» будут способствовать развитию въездного туризма.

Государство готово поддержать новые перспективные проекты — федеральный вклад составит тридцать процентов от стоимости их реализации, а остальное должны добавить региональные власти и частные инвесторы. Однако такие расходы местному бизнесу не по карману, и соответствующая статья отсутствует в бюджете Омской области. Закона, стимулирующего развитие туризма в регионе, тоже пока нет. Однако скоро он появится.

В прошлом году Омскую область посетило более 360 тысяч туристов, в том числе тридцать тысяч иностранцев

— В нем будут определены приоритетные виды туризма — промышленный, экологический, этнографический, событийный, активный и научный, — поясняет Анна Статва.

Среди проблем, с которыми сталкивается отрасль, — падение интереса к активному туризму. Путешественники уже не хотят ночевать в палатках и готовить еду на костре, утверждают эксперты. Отправиться в романтический турпоход с рюкзаком за плечами готово не более пяти процентов отдыхающих. Среднестатистический отпуск становится все короче, поэтому люди стремятся за неделю-две получить максимум впечатлений, не жертвуя комфортом. Туроператорам приходится с этим считаться и предлагать соответствующие продукты.

Между казаками и казахами

В последнее время туризм стали развивать и в сельских районах Омской области. Нынешним летом состоялись презентации нескольких квестовых проектов. Например, нововаршавцы организовали экскурсионный тур «Азиатская экспедиция: в поисках памяти предков». Туристам предлагают проехать в казахский аул Каразюк и там, в старинной юрте, позавтракать с его старейшиной, попробовав блюда казахской кухни, обучиться национальному танцу, игре на домбре, народным играм, поучаствовать в национальном обряде.

Есть, что показать, туристам и в Калачинске, через который проходил знаменитый Сибирский тракт. Гостям предлагают прожить день в лагере Ширванского пехотного полка — героического участника Бородинского сражения. Туристы «примут» присягу, сестры милосердия научат их делать перевязку, солдаты — накручивать портянки, ремесленники — расписывать деревянные ложки. Их угостят чаем в настоящем купеческом доме, прокатят на бричке с лошадьми в раритетной упряжи, а на берегу озера Калач устроят веселье под гармонь. И в качестве сувениров предложат куклы-обереги.

Еще один любопытный квест создали в Генераловке. Первое впечатление — ты попал в станицу, описанную Михаилом Шолоховым в романе «Тихий Дон». Даже волосы у казачек уложены точь-в-точь как у знаменитой Аксиньи. Символично, что местного атамана зовут Григорием.

Здесь туристы могут попробовать себя в роли пасечника, гончара. Их научат рубить дрова, вязать веники, обращаться с шашкой, стрелять из лука, гарцевать на лошади, нести ведра на коромысле, да так, чтобы ни капли воды не расплескать. Они смогут познакомиться в станичном питомнике с уникальной породой русской псовой борзой, за щенками которой в Генераловку едут специалисты из Франции и Германии. Напоследок станичники нарядят туристов в костюмы жениха и невесты и устроят настоящую казачью свадьбу, а потом накроют для гостей широкий стол.

Аналогичные туры разработали и в других сельских районах Омской области.

— За последние два года на организованный нами конкурс квестов свои проекты представило почти два десятка муниципалитетов, — сообщил начальник управления по развитию туризма министерства культуры Омской области Олег Федоренко. — Туроператоры уже предлагают их, правда, не так активно, как хотелось бы.

Эх, дороги…

Низкий спрос на местные турпродукты объясняется разными причинами.

— Во-первых, путевки довольно дорогие, главным образом, из-за транспортных расходов, на которые приходится семьдесят процентов цены, — поясняет руководитель турфирмы Татьяна Мельникова. — Они могут стать значительно ниже, если группа будет полной и займет все места в автобусе. К тому же нередко к месту назначения ехать приходится долго и по разбитым дорогам. И условия для ночлега есть далеко не везде.

Водные артерии также будут задействованы для развития туризма. Например, в начале сентября этого года состоится апробация проекта, в рамках которого туристы смогут отправиться в увлекательное путешествие по северным рекам вместе с учеными Русского географического общества и, возможно, станут свидетелями археологических открытий.

Однако эксперты признают, что массовыми эти направления наверняка не станут. Более перспективны, по их мнению, автобусные туры по Сибири по примеру европейских, такие как «Омск — Тобольск — Байконур», «Омск — Тюмень — Ханты-Манскийск», «Омск — Астана».

Тем временем